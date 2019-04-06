【觀察】江蘇半月內工廠3連爆多人死傷　地方產業模式亟待檢討

近日內地爆出多宗生產安全事故，接連有化工廠發生爆炸事件，累計死傷數以百計。外界關注除了提及人命傷亡和破碎家庭，地方政府的產業模式亦備受質疑，既有偏離中央近年所宣揚的「高品質」發展之嫌，更有涉事企業公然違規生產。由產業政策擬定到執行安全規條，個別地方的表現絕對是出現嚴重問題。

江蘇鹽城響水縣陳家港鎮化工園區內一處化工廠周四（21日）發生猛烈爆炸，對比2015年8月12日發生的天津港爆炸，可見兩場事故都有明顯相似地方，例如都出現巨坑、引發地震效應、死傷人數眾多，以及周邊房屋和車輛受到波及。（圖源／新華社、路透社、美聯社等）

響水化工廠爆炸致78人死亡

4月3日晚上9時左右，在江蘇泰興經濟開發區，有化工公司的污水處理場發生火災並引發爆炸，現場一度火光熊熊並冒起濃煙。官方通報指，現場無人員傷亡，事件亦未對周邊空氣造成影響。

算上本次事故，江蘇省已在半個月內遭遇第3宗工廠爆炸事件：3月21日，響水縣一化工廠發生爆炸，導致78人死亡，6百多人須送院治療；3月31日，崑山市一間金屬工廠發生燃爆，造成7死5傷。除了江蘇，同一時期內，安徽馬鞍山和山東青州亦發生工廠爆炸事件，前者據官方指無人傷亡，而後者則釀成5死3傷。

盲目發展高密度化工業

短短時間內，各地爆出一連串生產安全事故，雖然看似是個別事件，其實都可能源自同一行為模式，有其系統根源。以江蘇響水爆炸事故為例，事發地點陳家港鎮只是一個人口僅6.8萬的小鎮，但12年來化工園區卻屢屢發生安全事故，涉事公司更無視官方警告，在生產許可證和標準認證被吊銷的情況下，居然仍公開「正常」生產。

對於公然違規的現象，有分析指化工業是當地經濟的重要支撐，即使企業違規情況嚴重政府仍難以割捨，睜隻眼閉隻眼甚至予以包庇。至於宏觀區域產業發展，內媒早已批評蘇北一帶仍奉行「唯GDP論」，盲目發展高密度化工業，缺乏嚴格監管機制，導致意外機率上升。

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直接影響民眾福祉

相比大國外交和黨政建設，安全生產似乎僅屬於「技術問題」，但實情是安全生產、食品衛生、交通設計之類日常事務，才最能夠直接影響民眾福祉，左右「人民美好生活需要」的達成。其實隨著改革開放40年收穫巨大成果，中國政府近年已檢討「唯GDP論」，表明民生無小事，強調經濟成果要轉化為生活品質和「獲得感」。

2017年中共十九大報告便提到：「完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故」。可惜時隔兩年後，江蘇依然爆發一連串嚴重事故，致使多人失去性命，對此當局嚴肅追究責任不在話下，同時也應鼓勵地方政府把握國家經濟轉型機遇，尋求產業升級路徑，從而避免悲劇不斷重演。