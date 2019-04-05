加國華留學生疑炫富遭綁架　傳當事人父親是海南道教協會會長

加拿大22歲的中國留學生陸萬震（Wanzhen Lu，譯音）早前在安大略省馬克姆市（Markham）被人綁架擄走，上周三（3月27日）獲救。 據稱，陸萬震經常開勞斯萊斯等豪車，高調炫富才被綁架。一度傳出陸的父親是江蘇鹽城紀委書記陸偉，但鹽城市委內部人士對此已嚴正否認。 近日再有網民根據加國警方所透露消息猜測，陸萬震其實是海南道教協會副會長陸文榮之子。

中國道教協會副會長、海南省道教協會會長陸文榮被曝是綁架案受害者父親。圖為陸文榮。（中國南宗道教網）

加拿大媒體約克地區網（York Region.com）近日引述警方知情人士消息指，陸萬震的父親是一個負責「建造廟宇」的機構負責人，其母家境更是富裕。有中文媒體因此分析，陸萬震可能是中國道教協會副會長、海南省道教協會會長陸文榮之子。目前尚無任何當事人作出回應。

報道稱，據中國企業工商資料網站「天眼查」，陸萬震在海南中野旅游産業發展有限公司擔任董事，而該公司則是海南道教協會會址玉蟾宮的開發商，法人是陸祥榮。陸文榮和陸祥榮關係十分密切，盛傳是兄弟，但未獲證實。

陸文榮早在1999年成立上海中野投資公司，和海南中野同名。而且兩人參股、擔任高管的多家企業也有共同高管。另外，海南中野旅游産業發展有限公司作爲海南省道教協會會址、定安縣文筆峰玉蟾宮的開發者，陸文榮和陸祥榮也經常共同出席活動。

陸萬震經常在社交媒體曬出豪車，被質疑是炫富。（ my.666666/Instagram）

據加拿大廣播公司CBC報道，陸萬震在萬錦市擁有一間公寓，是他在2018年全款購買的。而從陸萬震的Instagram顯示，他的生活方式十分奢華，照片不時曬出法拉利、林寶基尼、和勞斯萊斯等豪車和名牌服飾，但這些照片目前已經被删除。

據悉，綁架案發生後，當地警方通緝涉案4名疑犯，其中2人已先後落網，仍有2人在逃。警方周四（4日）公布其中一名在逃疑犯身分，他是28歲多倫多男子Muzamil Addow。

（世界日報 /聯合早報）