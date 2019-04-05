反對許章潤遭校方撤職停課　清華校友發公開信獲各界聯署聲援

清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」。上月有消息指，他已對外證實自己其後遭到清華大學撤職和停課等處分。 綜合媒體報道，清華大學的校友近日發起公開信，要求校方恢復許章潤的工作。截止周五（5日），網上流傳的聯署名單中，目前已獲北大、復旦及清華等各大學校友、職工聲援，也有海外人士具名連署，參與者已逾700人，包括有內地著名維權人士胡佳、維權律師王宇、作家查建英等人。

中國獨立學者榮劍在Twitter上發布相片，配文稱「昨晚，許先生的後援團。」（Twitter：@rongjian1957）

報道稱，這封公開信提到，對於許章潤教授因言被撤銷所有職務、停止一切招生、授課和科研活動的遭遇，感到震驚、不解、憤怒。

公開信表示，許章潤對國家的政治、經濟、社會現象進行研究，發表評論，實屬大學教授的本職，也是他憂國憂民的體現。

公開信批評，清華大學剝奪許章潤的工作權利，不僅有違學術自由的傳統，也違反憲法和教師法。此舉令廣大清華學子和知識界、學術界扼腕嘆息，並為中國的學術和人文環境深深擔憂。

公開信反問，不知許章潤做出何種「嚴重的錯誤行爲」，導致校方祭出停課停職、審查。這種未有結論先有處分的做法，是對一位獻身教育、學術嚴謹、深切關注國家和民族命運的學者的極大的不公。

公開信指，堅决反對清大所做的决定，並要求立即恢復許章潤工作，停止一切迫害，幷向社會說明事實真相。盼校方保護許章潤及其他教師、學生的研究、學術和思想的獨立和自由。

許章潤上月被清華大學通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生，以及停止科研活動等。

據悉，許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，指中共回歸極權政治，又批評當局搞「造神運動及個人崇拜」；他並要求在2019年的兩會上，再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」、反思對外大量援助，以及實施官員財産陽光法案等。他後來再發表題爲「中國不是一個紅色帝國」等2篇長文，呼籲政治體制改革，並在在結語中明確表示藉3篇長文為自由發聲。

據報道，許章潤3月底被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生，以及停止科研活動等。有關部門或還將調查許章潤去年到日本、英國的訪學行程。

（美國之音／自由亞洲電台／中央社）