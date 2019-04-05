【清明節】親友到趙紫陽故居致祭　逾百人共青城陵園拜祭胡耀邦

今天（5日）是清明節，在北京，有中共前總書記趙紫陽的親友及鄉親到其故居拜祭。而逾百名民眾今晨也到江西共青城內的「耀邦陵園」，為已故中共前總書記胡耀邦掃墓。

每年清明節都有民眾到北京故居悼念趙紫陽 。（資料圖片）

公安嚴密戒備 管制更嚴格

據中央社報道，趙紫陽位於北京富强胡同的故居，從4日起陸續有他的故舊及支持者前往祭拜或憑弔。但前往憑吊的民衆發現，趙紫陽故居一帶的制服及便衣公安明顯較往常增加，必須由趙紫陽的家人同意並帶領才能進入故居，否則一律無法入內。

趙紫陽之女王雁南表示，今年當局管制更嚴格，防控範圍由家中胡同，延伸至大街，更少人可以參與拜祭，相信日後可能還會更嚴。

趙紫陽之女王雁南表示，其父母骨灰合葬一事至今仍沒有進展。（資料圖片）

趙紫陽夫婦骨灰合葬一事無進展

有關父母骨灰合葬事宜，王雁南稱，今年沒有進展，仍是由趙家繼續推動，官方亦沒有表態，希望進度順利。她重申希望在民間墓地下葬，不願意將父母骨灰安放八寶山。

趙紫陽次子趙二軍表示，仍就父母骨灰合葬的問題跟中共中央辦公廳商討，家屬提出兩條原則，包括不到八寶山公墓落葬、由家屬承擔費用，而中共方面基本同意有關原則。家屬當時已選定墓地地址，但仍未作最終决定。趙二軍又稱，由於2017年底召開中共十九大，預計2017年年內難以落實，最快2018年4月、5月可將骨灰下葬。但時至今日，趙紫陽夫妻骨灰合葬一事無進展。

共青城耀邦陵園的胡耀邦墓。（資料圖片）

胡耀邦子女清明節未前往陵園

另據中國人權民運信息中心網站消息，5日上午有上百名民衆去江西共青城內的「耀邦陵園」爲胡耀邦掃墓，墓地及附近的一家酒店有大批便衣公安監視。一名知情人士表示，胡耀邦的4子女包括長子胡德平，次子劉湖，三子胡德華，女兒李恒當天未去陵園，料本月15日即胡耀邦逝世30周年當天才會去。知情人士估計，屆時共青城公安的監視會極其嚴密。

（香港電台/中央社/中國人權民運信息中心）