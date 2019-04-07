【四川涼山大火】火場復燃　專家：因明火轉往地下燃燒不易察覺

四川凉山州木里縣山火造成至少31人遇難，當地防火指揮部5日曾表示，整個火場得到全面控制，已無蔓延危險。惟最新消息指火場出現復燃，當局已調動包括當地350名撲火人員在內的近900人實施滅火作業。 四川省森林公安局一名相關專業人士對此分析指出，原始森林火災發生後明火易轉往地下，在森林土壤中持續燃燒而不易察覺，直至發現時已燃燒到很大範圍。

木里火場於4月7日出現復燃，當地已有350名撲火隊員在待命撲救。（網絡圖片）

據四川省應急管理廳消息，涼山木里火場周日（7日）上午出現復燃。四川省森林公安局一名專業人士對此分析指，在原始森林火災發生之後，森林復燃現象較為常見。

該名專業人士介紹，大面積的森林火災過後，森林土壤中的腐殖質仍可能持續燃燒。據了解，腐殖質含有樹木的枯枝枯葉，缺乏水分而較為乾燥。原始森林的腐殖質較其他林區更厚，空隙亦較大，明火更容易轉往地下，形成地下火，過程中會冒煙。

他又指，直升機只能撲滅地表火，無法撲滅地下火。由於地下火的發展過程比較緩慢，可燃燒12至24小時而不被發現，直至導致山火復燃，此時已燃燒到很大範圍。

四川涼山州木里縣山火造成30名救援人員殉職。（網上圖片）

受災森林自我恢復能力強

專家進一步指出，由於原始森林的腐殖質較厚，為了防止復燃，大型火災發生之後，餘火清理較為困難，耗時亦很久，有時要清理半個月。他認為，這次火災的後期工作較為漫長，亦很困難、辛苦。

對於此次森林火災可能造成的影響，他表示，雖然火災看起來面積大，但是對森林的傷害並不是很大。木里地區的原始森林自我恢復能力較強，受高山大風的影響，蔓延的火勢僅僅將樹木的上端部分燒毀，樹木仍保留了生命力，一年過後就可以重新生長。

（澎湃新聞）