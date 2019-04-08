「手機依賴」成常態　人民日報：人際疏離的一種表現

智能手機為現代人的生活帶來便利，但過度依賴手機，卻近乎一種「病態」，反而影響人與人之間的相處。 官媒《人民日報》對此評論道，「放不下手機」已成為人際疏離的一種表現，但防沉迷的「主語」仍然是人，不妨放下手機，與朋友、家人面對面交流。

「手機依賴」在內地已成常態。（視覺中國）

文章以《莫讓手機擋住了身邊人》為題，稱現代人對手機的依賴，似乎已成常態。一大原因是為工作，「無紙化辦公」、「移動辦公」越來越普及，工作的交接、佈置、處理，很多要用手機完成。但在工作之外，手機也深度介入生活：每天睡前和醒來第一件事，就是先拿手機看；在家就一個人玩手機，出門則相對無言玩手機。社交、拍照、支付、導航等功能的多合一，讓手機的使用場景愈加豐富，「永不間斷的信息流就像撒在魚兒周身的誘餌，讓人應接不暇。」

手機只是媒介 防沉迷「主語」是人

文章引述全國婦聯一份報告顯示，43.0%的受訪者表示，會在家庭聚會中各自玩智能手機或平板電腦；晚上玩移動電子產品的頻率越高，婚姻滿意度就越低。放不下手機，成為人際疏離的一種表現。但實際上，用不用手機取決於每個人的選擇。「須知手機只是媒介，防沉迷的主語仍然是人。」

文章結尾反問道，當下正是春和景明，「不妨放下手機，牽起家人、朋友的手，外出踏一踏青、遊一遊山水，面對面交流一番，看看跟鍵對鍵相比有啥不同，如何？」