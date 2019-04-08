歐媒稱中歐峰會聯合聲明或難產　環時：不影響中歐合作發展趨勢

新一屆中歐峰會將於周二（9日）在布魯塞爾召開，但有歐洲傳媒報道，中歐雙方外交官員對聲明中不少內容難達共識，聯合聲明或難產。 中國官媒《環球時報》周一（8日）發表社論稱，國務院總理李克強當日啟程前往歐洲訪問，並將參與中歐領導人會晤、中國－中東歐領導人會晤。在這兩大會晤舉行之前，歐媒披露中歐領導人會晤聯合聲明難產的消息，是想要借此炒作中歐分歧，給雙方合作潑冷水。 文章指出，習近平剛剛訪問過歐洲並取得一系列成果，中歐領導人會晤只是延續習近平訪歐成果，不太可能有別的意外。2016年、2017年雙方會晤沒有聯合聲明，但中歐合作發展的大趨勢並無受到影響。

圖斯克（左）、李克強（中）及容克（右）2018年會面時，共同發表了聯合聲明。（資料圖片／路透社）

文章指，中歐領導人會晤是年度機制，雙方2016年、2017年的會晤都未能發表聯合聲明，即便這次亦無聯合聲明，並不意味着雙方合作出現大問題，而是雙方都有各自都不想讓步的地方，例如歐媒稱歐方希望在聲明中提及新疆問題，這被中方拒絕是很正常的事。

文章認為，中歐存在分歧不足為奇，但雙方關係的主流是不斷擴大合作，而不是糾結於分歧。歐洲輿論喜歡自以為是地炒作中歐糾紛，這反映了歐洲人的一些真實情緒，但誇大了這些情緒對中歐關係的實際影響力。

文中進一步分析歐洲人近年在對華關係問題上的心理動向，指他們有些畏懼與中國競爭，擔心其經濟和技術漸失優勢；在對美和對華關係上猶豫、搖擺；雙方政治和意識形態糾紛無法調和，人權等分歧成為歐洲各國「操心經濟和民生的政府」與「吃意識形態飯的一些力量」間的意見矛盾；歐盟擴大後東西歐發展有落差，卻怪罪中國與中東歐的合作機制，認為是中國破壞了歐盟的團結。

文章認為，《外商投資法》為中歐解決投資和知識產權糾紛提供新基礎。（資料圖片）

指歐盟對華愈加防範保守

文章強調，上述不利因素對中歐加強合作的實際負面影響有限，中歐雙方彼此合作總體遵循了務實的邏輯，並形成了通過協商解決問題的大共識，今後雙方擁有更加充分的糾紛化解條件。

文章最後指，歐洲認為中國市場不夠開放、知識產權保護不嚴等，但中國今年兩會上通過了《外商投資法》。儘管歐洲一些輿論與美方一同宣揚新法「不夠徹底」，但中歐解決投資和知識產權糾紛確實有了新基礎。相較於中國愈來愈開放，歐盟則有對華愈來愈防範和保守的苗頭，這是雙方擴大合作的消極因素，歐盟需要自我反思，中方亦應對它有所觸動。

（環球時報）