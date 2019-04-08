【戶籍改革】發改委：常住人口300萬至500萬大城市全面放開落戶

國家發改委今日（8日）印發《2019年新型城鎮化建設重點任務》，要求在多方面實現「新型城鎮化」。當中提及，今年內將全面取消人口100萬至300萬城市落戶限制；人口300萬至500萬城市則全面放開放寬落戶條件，其中包括全面取消「重點群體」的落戶限制。

國家發改委今日（8日）印發《2019年新型城鎮化建設重點任務》，要求在多方面實現「新型城鎮化」。（視覺中國）

《2019年新型城鎮化建設重點任務》共分6大項和22細項，提到是為深入貫徹落實中共中央經濟工作會議精神而制定，並強調「城鎮化是現代化的必由之路」。

文件「加快農村轉移人口市民化」一項要求，各地按照「尊重意願、自主選擇」原則，以農業轉移人口為重點，兼顧大學和職業院校畢業生、城市間轉移就業人員，加大非戶籍人口在城市落戶推進力度，推動未落戶城鎮的常住人口平等享有基本公共服務。

文件指出，要積極推動已在城鎮就業的農業轉移人口落戶，繼續加大戶籍制度改革力度。城區常住人口100萬至300萬的「Ⅱ型大城市」要全面取消落戶限制；城區常住人口300萬至500萬的「Ⅰ型大城市」要全面放開放寬落戶條件，並全面取消重點群體落戶限制。人口500萬以上的超大和特大城市要「大幅增加落戶規模」，確保社保繳納年限和居住年限分數佔主要比例，並積極推進立案農村貧困人口落戶，允許租屋的常住人口在城市公共戶口落戶。

文件還要求分類引導城市產業佈局，引導大城市產業高端化發展，形成以高端製造業、生產性服務業為主的產業結構；引導中小城市夯實製造業基礎，發揮要素成本低的優勢，增強承接產業轉移能力，推動製造業特色化差異化發展，形成以先進製造業為主的產業結構。加強城市基礎設施建設。健全城市投融資機制，在有效防範地方政府債務風險前提下，推動有效投資穩定增長。

多維：戶籍制度改革浪潮勢不可擋

值得一提的是，國家發改委今年2月下旬亦曾發布《關於培育發展現代化都市圈的指導意見》，提出要放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制，在具備條件的都市圈率先實現戶籍准入年限同城化累積互認，加快消除城鄉區域間戶籍壁壘，統籌推進本地人口和外來人口市民化，促進人口有序流動、合理分佈和社會融合。

對此，《多維新聞》分析指出，中國戶籍制度改革浪潮勢不可擋，遷徙自由打破戶籍限制，有利於創造公平、公正的市場和社會環境。