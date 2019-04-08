【觀察】反駁西方分析框架　中共爭奪「改革開放」話語權

4月1日，中共總書記習近平在《求是》雜誌發表文章，題為《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》，至今一星期以來各大官媒陸續推出解讀文章，矛頭直指「改革開放」話語權之爭，指明要反駁西方的分析框架。那麼雙方在爭拗甚麼呢？

中共總書記習近平。（資料圖片）

意識形態和歷史維度之爭

首先是在「意識形態維度」，對於中國現行政經體制，部份西方學者和傳媒都冠以各種名號，包括「國家資本主義」和「資本社會主義」，甚至只是單純視之為官僚式「實用主義」。

這些論述主要以西方政經體制為參考值，套用為中國研究的分析框架，所得出的結論大多殊途同歸：中國現行體制僅僅為「過渡」階段，是臨時搭建的「混合建築」，先天有缺陷而不穩定，終將崩潰並演變為西方政經體制。

其次是「歷史維度」，按西方分析框架，「改革開放」的性質是「西化」過程，一邊是逐步從經濟面滲入資本主義原素，在政治面則維持社會主義機制。在兩種力量抗衡下，「改革開放」如果再走下去，政治面終歸會服從於經濟面，中國成為成熟的自由市場經濟，進而邁向「西式」自由民主體制。

「發展着的社會主義」

《求是》一文及相關官方闡述文章，一則表明知悉西方如何解讀現行體制，二則分別從意識形態和歷史層面予以反擊。就意識形態而言，中共強調其「有中國特色的社會主義」就是「發展着的社會主義」，是結合理論和實的成果，其性質既是一脈相承的「照著講」，也是與時俱進「接着講」。

至於「改革開放」的歷史性質，《求是》一文重申「兩個不能否定」，亦即「改革開放」是社會主義道路的新方向，不是更弦易轍，更不是演化過渡至西方政經體制，共和國歷史一而貫之以共產主義為目標，不容以單一事件作割裂，將前後兩個時期互相否定。

國務委員兼公安部部長趙克志1月17日在全國公安廳局長會議上表示，要以防範抵禦「顏色革命」為重點，堅持把防範政治風險置於首位。

「中國崩潰論」不斷「死灰復燃」

過去在「改革開放」前期、六四事件後、90年代經濟過熱期間，40年來「中國崩潰論」不絕於耳。雖然事實是中國至今尚未崩潰，但在話語權上中共仍然遠遠不及於西方，所以才令「崩潰論」可以不斷「死灰復燃」。《求是》一文體現中共近年對話語權的警覺性，反映其近年在輿論場上主動出擊，就「國家資本主義」、「資本社會主義」等標籤點名反擊。

中共承認現行體制需要「改革」，例如推行制度化反腐，但對於西方話語權所衍生的「全盤推翻論」以至「顏色革命」，則非常警惕。《求是》一文為勾勒中共的回應，預料官方會推出更多高層級理論文章再作闡述，特別是講解改革開放前後兩個時期的政經脈絡，以及系統化整理「有中國特色的社會主義」，進一步宣傳箇中特點以與西方學界分庭抗禮。