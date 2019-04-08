今天（8日）下午，新浪微博管理員發布「關於時政有害信息的處理公告」稱，為落實企業主體責任，嚴格貫徹執行《微博社區公約》《微博投訴操作細則》等社區管理規則中關於時政有害信息的規定，對微博內存在的時政有害信息和帳號進行清查處置。並將按周公示時政有害帳號的處置情況。

涉發布時政有害信息，于建嶸、六神磊磊等微博帳號被禁言封號。（截圖）

公告指，在3月21日至27日期間，根據相關法律法規要求，站方對發布時政有害信息的一批帳號采取了禁言、關閉帳號等處置措施。其中包括：

@于建嶸（粉絲數：720.7萬） @童大煥（粉絲數：65.3萬） @六神磊磊（粉絲數：47.5萬） @鬼燃夢幻方可天下太平（粉絲數：26.3萬） @孔令旗的地盤（粉絲數：17.9萬）等50個帳號。

站方提示，用戶發言和討論應符合相關法律法規和社區規則的要求。包括自媒體帳號在內的用戶，應遵守《互聯網信息服務管理規定》，不得製作、復制、發布、傳播法律、行政法規禁止的信息內容。

中國社科院農村發展研究所教授、社會問題研究中心主任于建嶸是知名公知和網絡大V。（截圖），

公告還附上對「時政有害訊息」的界定，包括：