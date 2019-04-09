財政部：沿海七省市「貢獻」養老金1220億　中西部地區「受益」

近日，財政部首次披露了養老保險中央調劑基金的收支情況。財政部資料顯示，2019年中央調劑基金預算規模4844.6億元（人民幣，下同）。 從2019年預算情況來看，廣東、北京、浙江、江蘇、上海、福建、山東等7個省份是「貢獻」省份，一共貢獻了1220.6億元；遼寧、黑龍江、四川等22個地區（含新疆生產建設兵團）為「受益」省份，即由國家調撥資金支援的養老保險收不抵支的地區。

廣東去年上繳預算規模全國最多。圖為廣東中山一養老院內，老人在娛樂。（視覺中國）

去年7月1日，中國建立了企業職工基本養老保險基金中央調劑制度。各地按比例上繳養老保險基金資金形成中央調劑基金。基金不留存，按各地離退休人數全部向各地定額撥付。

國研中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生表示：「根據調劑公式來看，人口流入、老齡化程度較輕的經濟發達地區，社會平均工資高、在職參保人數多，上解資金較多；而人口流出、老齡化程度高的地方，退休人員多，能拿到的下撥資金較多。」

廣東上繳額佔全國總量15.3%

由於各地發展情況不同，沿海地區對中央調劑基金的貢獻更大，東北地區和大部分中西部地區受益更多。

從2019年預算情況來看，廣東、江蘇、北京、浙江、山東、上海等地2019年上繳預算規模均在330億元以上，6地合計上繳2665.2億元，佔中央調劑金總規模的55%。

其中，廣東遙遙領先，741.6億元的上繳額佔總量的15.3%；加上江蘇的478.8億元，兩省合計已佔全國1/4。

各省能拿到的撥付額，僅與核定的離退休人數正相關，因此哪個地方退休人數多，拿到的撥付額也就多。

從計算結果看，廣東、北京、浙江、江蘇、上海、福建、山東，這7個省份是「貢獻」省份。

雲南、貴州、西藏收支平衡。剩餘22個地區（含兵團）則為「受益」省份，淨下撥資金為當地養老金發放提供了支持。其中，遼寧、黑龍江、四川三省受益金額位列前三，分別為215.8億元、183.8億元、177.8億元。

對於企業養老保險收不抵支的地區來說，中央調劑金無疑是重要資金來源。以遼寧為例，2017年職工養老金當期缺口達343.8億元，若有200多億元的中央調劑金，將填補大部分養老金缺口。

（21世紀經濟報道）