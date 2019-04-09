為落實中共中央辦公廳今年3月發布的《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》，陝西省委辦公廳近日發布10條措施，包括禁用「尊敬的」稱呼省內官員、省內會議講話不稱「重要講話」、一般工作會議發言時不鞠躬致意等。 《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」對此刊文指，稱呼官員「尊敬的」看似小事，卻關係着政風；淨化黨內政治生態，轉變黨的作風，就應該從倡導清清爽爽同志關係做起，才能讓黨內關係更簡單、更純潔、更堅強。

會議要求多採用電視電話、網絡視像會議等形式，能合併舉行的不分別開會。圖為平安陝西建設電視電話會議現場。（網上圖片）

陝西今次頒布的措施包括有效精減文件數量、嚴控會議數量規模、着力清新文風會風等，並做出具體規定，包括多採用電視電話、網絡視像會議等形式，能合併舉行的不分別開會；省委、省政府部署重要工作的文件不超過5000字等。

值得留意的是，措施還要求省內會議、活動對官員稱呼時不加「尊敬的」、講話不稱「重要講話」；省委常委每年調研不少於60天，各調研點要堅決杜絕「群眾演、領導看」，堅決杜絕為迎接調研製作展板、裝飾布置等現象，不懸掛歡迎橫幅等。

「長安街知事」在文中指出，單就「對領導同志稱呼時不加『尊敬的』」，2016年十八屆六中全會通過的《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》中就明確重申「黨內一律稱同志」，此前廣州市、湖南岳陽、四川巴中等已經出台規定禁用「尊敬的」，但在省級層面陝西是首個。

陝西落實「為基層減負」，開會禁用「尊敬的」稱呼省內官員。圖為陝西省十三屆人大二次會議現場。（網上圖片）

文章稱，河南周口則有官員以身作則，勇敢站出來抵制這種吹捧之風。當地去年2月舉行「兩會」時，市委書記劉繼標到某縣代表團，與代表審議政府工作報告。有代表在發言中開口即說「尊敬的劉書記」，主持討論的縣官員則說「請劉書記發表重要講話」。劉繼標按捺不住插話，「請大家直呼同志或職務，不要再稱呼尊敬的劉書記。」他說，自己講話就是講話，也不是甚麼「重要講話」。

文章指出，中共中央辦公廳3月發出通知，明確提出將今年作為「基層減負年」。而以「尊敬的」稱呼官員正是形式主義的典型之一，不但助長吹捧之風、消解黨內關係嚴肅性，亦會對黨群關係和黨的整體形象帶來負面影響，不利黨員幹部作風轉變。