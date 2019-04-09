996工時制引眾怒　中國大企業變血汗工廠　為何打工仔無力反抗？

高級編程語言Python之父Guido van Rossum在Twitter上怒斥：996工作制是不人道的！不過，何謂996？Python之父又為何人打抱不平？

高級編程語言Python之父Guido van Rossum在Twitter上為中國程序員控訴：996工作制是不人道的！（網頁截圖）

996工作制指早上9點上班，晚上9點下班，一周工作6天。原本起源於內地近年風生水起的互聯網企業，但如今已大有蔓延至各行各業的趨勢：自媒體、公務員、網購等等。

面對這種不人性的工作文化，眾多內地程序員們已經率先掀起一場抵制革命——「Developers' lives matter」（程序員的命也是命）。

哪裡有壓迫哪裡就有反抗

在全球最大代碼共享社區GitHub上，飽受壓迫之苦的內地程序員們利用這個他們最熟悉的工具，發起一個名為「996.ICU」的項目。996就是上述工作制，ICU則是程序員們自我調侃加班加到進深切治療部（ICU即Intensive Care Unit）。

匿名的內地程序員們發起名為「996.ICU」的項目，對不合理的工作時間進行抵制。（網絡圖片）

在這個項目中，「Developers' lives matter」是他們的口號。不過縱觀內地職場，996早已席捲各行各業，每個領域的白領都可能深陷類似於996的加班文化泥沼中。

在「996.ICU」中，有用戶發起「996公司黑名單」，號召大家列出實行996工作制的公司。目前，阿里巴巴、京東、華為、大疆和抖音等各個行業的巨頭企業都赫然在列。

因此不少網友抱怨：如今所謂的高知識水平、受過高教育的員工與19世紀的工廠工人沒什麼區別，大家都是憑著某種技能打工，在日復一日的工作中被企業主壓榨致死。

996工作制引發的一系列爭論令人深思：在信息科技時代，自詡為接受過高等教育的我們和19世紀的工廠工人又有什麼本質區別？（資料圖片/視覺中國）

996與現行法律公然相悖

本港OT文化「享譽國際」，令人髮指，眾多打工仔抱怨政府未出台相關法律進行規管。但內地有對工時的明文規管，《勞動法》規定勞動者每日工作時間不得超過8小時、平均每週工作時長不得超過44小時；若有加班需求，每日不得超過3小時，每月不得超過累計36小時。而996工作制意味著每週72小時的工作，每月加班時間高達104小時。

為何996工作制膽敢公然違背現行法律？由於中國司法實踐奉行「誰主張、誰舉證」的原則，即若員工主張公司的工作時長違法，他需要提出相關證據。這個維權成本令眾多打工者止步門外：他們會擔心在公司未來的發展，以及日後轉工的障礙。

加班成了工作常態，但深陷泥沼的員工們如何反抗？畢竟企業可以有恃無恐地推行996，就是因為背後有大批新人等offer取代你。（資料圖片/視覺中國）

今年1月，一家名為「有讚」的互聯網公司在年會上公然宣布實行996工作制，引發員工憤怒，引發輿論關注。其所在地杭州市西湖區的勞動監察部門立案調查，但結果一直未公布。

當局的不作為令「反996運動」在宏觀層面受阻，微觀層面上也有不少公司技術阻擊了這場運動的壯大——例如奇虎360、騰訊QQ及阿里巴巴的UC瀏覽器等，都對「996.ICU」進行屏蔽，顯示該頁面「存在違規內容」。

目前這場看起來聲勢浩大的抵抗運動將如何落幕？飽受壓榨的職場白領們將何去何從？結局難以估計。