【觀察】習李「接力」訪歐洲　《多維》：展現中共新黨政分工關係

國家主席習近平及國務院總理李克強今年首次外訪地皆為歐洲，這不僅是外交部在媒體吹風會所稱的「體現中國外交對歐州方向的高度重視」，據《多維新聞》分析，更是「中國政治結構改革之後黨政分工的又一次展現」。

報道指，中國政治架構中，傳統黨政關係是「總書記負責政治、總理主管經濟」，是故在中共十八大之前，有「江（澤民）朱（鎔基）時期」、「胡（錦濤）溫（家寶）體制」之說。

習近平以「中央財經領導小組組長」的身份亮相，被認為是打破「總書記負責政治、總理主管經濟」的中共傳統黨政關係。（中新社）

但自從習近平在中共十八大成為總書記後，「令人意外地拿過了中國的經濟發展權」。例如習近平在2014年5月首次公開提及中國經濟發展「新常態」，令人推測其將會主導中國經濟發展方向。及至同年6月，習近平首次以「中央財經領導小組組長」的身份主持召開會議，推測得到證實。

報道又提到，中共十八大至十九大期間，「習核心」加強中央集權，同時李克強低調執政，令外界一度有「府院之爭」的錯覺，尤以中共高層遭遇強力反腐，兼之中共權力架構重組尚未清晰之際更為廣泛流傳及發酵。

終在去年3月22日，官媒發布名為「又踏層峰望眼開——《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》和《深化黨和國家機構改革方案》誕生記」的報道，並以「一條紅線貫穿始終——堅持和加強黨的全面領導，是深化黨和國家機構改革的根本保證和首要任務」一句開宗明義表明，中共黨政機構改革的核心目標就是「黨的領導」，是未來中國政治的運行主軸。

文章指出，在黨政機構改革後，中央負責決策，國務院負責執行的中共新黨政關係已逐漸清晰。（中新社）

文章認為，具體而言，就是中共中央各個委員會，其辦公室皆設在國務院組成部門之中。例如「中央全面依法治國委員會辦公室」設在司法部、「中央審計委員會辦公室」設在審計署、「中央教育工作領導小組秘書組」設在教育部、國家新聞出版署（國家版權局）在中宣部加掛牌子，由中央宣傳部承擔相關職責等。

文章在最後指出，在黨政機構改革後，中央負責決策，國務院負責執行的新黨政關係已逐漸清晰，「此次習近平李克強間隔不到兩周先後訪問歐洲，更是這種關係在中國外交上的再一次體現」。

（多維新聞）