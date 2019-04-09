雲南大理公安局大地震　兩星期8名中高層警官涉包庇黑社會被查

4月7日，雲南大理市紀委監委官方網站在四分鐘內公布大理市公安局三名幹部被查。其中兩人為該局副局長，一人為刑事技術大隊副大隊長兼法醫中隊中隊長。 而在過去兩星期，大理市公安局已有8名中高層警官，被指包庇黑社會而被當局調查。

大理州上周四（4日）召開掃黑除惡專項鬥爭新聞發布會。（網上圖片）

大理市紀委監委官網7日在四分鐘內連發三條大理市公安局幹部被查的消息。（網上圖片）

4月7日下午15點20分、15點23分、15點24分，4分鐘內大理市紀委監委官方網站連發三條消息，宣布大理市公安局三名幹部被查，包括大理市公安局副局長楊建軍、嚴亞銘，及刑事技術大隊副大隊長兼法醫中隊中隊長楊偉良。在3月29日，大理市紀委監委亦發布消息，大理市公安局副局長楊仁偉涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

大理市公安局接連落馬了3位公安局副局長，可說大理市公安部門的一場大地震。內地傳媒亦指，十幾天來，大理市公安局已經有8名中高級警官被查。據《重慶日報》報道，大理市公安局此次接連落馬的8名中高級警務人員和大理州祥雲縣委常委、統戰部部長王覺明，都牽涉充當黑惡勢力保護傘的問題。

4月4日，大理州召開了掃黑除惡專項鬥爭新聞發布會，披露稱，截至3月25日，大理州紀檢監察機關共收到反映涉黑涉惡的信訪舉報和問題線索169件，其中涉黑涉惡轉立案14件，其中辦結9件，給予黨紀政務處分9人。大理州相關部門同時表示，會繼續調查涉黑涉惡犯罪案件背後涉及黨員或公職人員違紀違法問題，並從嚴從重處理。