環時：美國圍繞中國各種「獵巫」　為世界帶來更多消極和破壞性

美國總統特朗普的佛州度假勝地海湖莊園（Mar-a-Lago）3月30日遭一名華裔女子擅闖。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五（5日）對此表示，該案是顯示北京政府對美國構成威脅的一個例子。 中方官媒《環球時報》就事件發表評論，稱蓬佩奧迎合美國輿論場的「躁動」炒作煽動，而美方圍繞中國的各種「獵巫」於是大行其道，實際卻是不斷在踩國際關係基本準則的底線，給這個世界帶來越來越多的消極和破壞性。

《環球時報》評論稱，美方圍繞中國的各種「獵巫」大行其道，實際卻是不斷在踩國際關係基本準則的底線，給這個世界帶來越來越多的消極和破壞性。（資料圖片）

文章題為《總抓笨拙的「中國女諜」，不丟人嗎》，稱蓬佩奧在昧著自己的專業良知，迎合美國輿論場的躁動，搞政客擅長的上綱上線和煽動。但從北京的角度看，這件事的炒作程度已成「鬧劇」，一方面測出美國輿論中對中國的敵意，一方面也測出美國一些政治和輿論精英的偏執和虛偽程度。

文章稱，既然中國已是美國的「戰略競爭對手」，圍繞中國的各種「獵巫」於是大行其道。國務卿和情報主管紛紛強調事情的嚴重性，主流媒體積極帶節奏，「這樣下去不知還會有多少無厘頭的杯弓蛇影。」而美方的做法，已形成對在美華僑華人的不斷騷擾，構成很嚴重的種族歧視。

美國用發達這「一俊」遮「百醜」

文章反問道：「美國還是一個開放的國家嗎？」稱其對外打貿易戰，抱怨誰都在佔它的便宜，能夠認為所有赴美中國人都以不同形式參與了情報活動，要在與鄰國的邊界線上修牆，動輒展示與一個國家的敵對，等等。「設想一下，如果有哪一個中國官員或者學者宣揚所有在華美國人或者日本人都有間諜嫌疑，應該防範他們，他一定會遭到媒體嚴厲的口誅筆伐。」

文章結尾指，美國用發達這「一俊」遮了自己的「百醜」，其實是不斷在踩國際關係基本準則的底線，給這個世界帶來越來越多的消極和破壞性。它正在逐漸背離世人所熟悉的那個美國，其道義表現的下滑比它實力的相對下降速度跑得快多了。「尤其令人扼腕的是，華盛頓沒有因此而不安，反而將這樣的蛻變當成了一種政治瀟灑。」