共青團中央：培養「一懂兩愛」隊伍　動員青年投身農村工作

共青團中央3月22日印發《關於深入開展鄉村振興青春建功行動的意見》（以下簡稱《意見》），旨在全面落實新時代「三農」工作部署和《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》等有關文件要求，組織動員青年投身鄉村振興戰略實施。

2019年3月5日，共青團湖南省委開展青少年助力農村環境整治志願服務的示範活動，解說員向青年志願者講解有關肥料的知識。（視覺中國）

《意見》提出要培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的「三農」青年工作隊伍，帶領青年為實施鄉村振興戰略、加快農業農村現代化步伐貢獻力量。

《意見》明確以培育本土人才興鄉、服務在外人才返鄉、動員社會人才下鄉作為重點。《意見》指出，圍繞本土人才培育，重點是培養農村青年實用人才、創新創業人才和治理人才；圍繞返鄉人才服務，重點是組織高校學子開展「返家鄉」社會實踐、服務外出青年返鄉就業創業；圍繞社會人才下鄉，重點是動員青年下鄉開展志願服務、社會實踐和協同創新等活動。

《意見》又部署實施了鄉村人文環境提升工程、農村青年創業致富「領頭雁」培養計劃、青年農村電商培育工程、大中專學生志願者暑期文化科技衛生「三下鄉」社會實踐活動、外出青年返鄉創業「燕歸巢」工程、在外學子「返家鄉」社會實踐活動等6個重點項目。

習近平曾批共青團「高位截癱」、「空喊口號」

值得一提的是，國家主席習近平曾嚴厲批評共青團脫離群眾，「高位截癱」、「形同虛設」、「四肢麻痺」，只會「空喊口號」，「說科技說不上、說文藝說不通、說工作說不來、說生活說不對路。說來說去就是那幾句官話、老話、套話，同廣大青年沒有共同語言、沒有共同愛好，那當然就會話不投機半句多」。此外，習近平又曾告誡共青團幹部「不要老想着升官，也不要幻想做接班人」。

（《農民日報》）