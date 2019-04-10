【觀察】中央點名打擊套路貸、軟暴力　掃黑除惡是殺雞用牛刀？

在4月9日的新聞發布會上，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合下發四份有關辦理掃黑除惡案件的文件，箇中指示涵蓋黑惡勢力刑事案件、套路貸刑事案件、黑惡勢力刑事案件財產處置、涉及施行軟暴力的刑事案件。 官媒《人民日報（海外版）》旗下公眾號「俠客島」對此作如下解讀：「既是精準辦案、依法嚴懲之需，也是回應社會關切之舉。」不過是次中央特意挑出「套路貸」和「軟暴力」，作為重點打擊對象，則引起外界不解，甚至以為針對特定犯罪手法作高層指示，有小題大做之嫌。

中央點名打擊套路貸、軟暴力，掃黑除惡是殺雞用牛刀？（視覺中國）

微觀管理式指示相當罕見

在這四份文件當中，最有趣的是有關界定和懲治「套路貸」和「軟暴力」的指引。一般而言，中央層級的文件是提綱挈領式的指示，擬定方針大多偏向寬泛而有彈性，再由下級機構根據其核心思想，按地方實日況及現行框架制定實施辦法，以期順利推行政策。相比之下，這次中央機關不只公布政策方向，兼且還具體列明個別行為和犯案手法，這種微觀管理式指示相當罕見。

以「軟暴力」為例，中央文件的界定包括「行為影響」的一面，如「擾亂正常生活、工作、生產、經營秩序的手段」，以及「侵犯人身權利、民主權利、財產權利」。在這類較為常見的界定之下，該份中央文件更細化至「具體行為」一面，如「貼報噴字、拉掛橫幅、燃放鞭炮、播放哀樂、擺放花圈」等等，又為防黑惡勢力鑽空子，行文中強調「包括但不限於」這些不法行為。

掃黑除惡不是單純促進社會治安

所謂「微觀管理」，就是決策層穿過官僚系統各級科層，就具體而微的事項精準指導前線人員。中共掃黑除惡走到微觀管理這一步，可見負責的中央機關一方面已判斷「套路貸」和「軟暴力」已是全國現象，在各地都有較為一致的運作模式，因此可以精準擬定詳細定義，毋須各地另行各自定立規條。另一方面，負責的中央機關認為「套路貸」之作為犯案手法，「軟暴力」之作為犯案類別，嚴重程度已經到了不得不由最高層面出手整治的地步。

有論者會質疑，由中央直接指示打擊「套路貸」和「軟暴力」，是否殺雞用牛刀？又是否有過度聚焦而顧此失彼的風險？從中共角度看，這種批評本身就是一種過度聚焦，掃黑除惡不是單純促進社會治安，而是改革「基層治理」政治難題的其中一環，現正進入白熱化階段，因此有必要從中央層面暫時推行「微觀管理」政策，鐵錘打落每一個細節，致令黑惡勢力沒角落可逃。

中央點名打擊套路貸、軟暴力，掃黑除惡是殺雞用牛刀？（視覺中國）

順藤摸瓜的識別手段

回顧掃黑除惡的歷史脈絡，源於2012年十八大後展開大規模反腐，高層大老虎相繼落馬，之後中共擬定「制度化反腐」並延伸鐵腕至地方組織「老虎蒼蠅一起打」，基層機關亦能感受其威力。在此過程中，中共不只要打掉貪官，更是針對地方「官黑勾結」的腐化治理結構，發動強力攻勢以連根拔起，然而任何攻勢都需要一個突破口，一個著力處。

在掃黑除惡三年計劃中，去年攻勢的突破口落在幹部隊伍身上，中共展開「打掉保護傘」行動，先從黨內剔除「官黑勾結」壞份子，而這一年突破口大概就落在「套路貸」和「軟暴力」兩大範疇。單從社會治安角度看，這類犯案手法早有法規可依律嚴懲，再由中央點明分類儼如小題大做，但如果仔細從宏觀政治角度看，就可知道這只是順藤摸瓜的識別手段，由最為普遍犯罪行為進而鎖定黑惡勢力，以提高收網效率。

整體而言，掃黑除惡目前仍止於「破」的階段，主要在瓦解官黑關係，而「立」的那一面則有待改善基層幹部質素，完善機構選才辦法，才能收得全功。