【史上首次】朝鮮2學者受聘為中國智庫高級研究員　均為語言教授

中國智庫察哈爾學會周三（10日）發布消息稱，朝鮮金日成綜合大學的兩位教授被聘請爲察哈爾學會高級研究員。這是歷史上第一次有朝鮮學者經其國內組織部門批准，正式加入中國智庫並出任高級研究職務。

察哈爾學會韓方明會長（右）為朝鮮教授裴光姬（左）頒發聘書。（察哈爾學會）

消息稱，在朝鮮最高領導人金正恩去年9月親自批示下，金日成綜合大學派遣文學院朝鮮語教研室裴光姬和楊玉珠兩位教授來華，進行為期半年的訪學交流。近日，全國政協外委會副主任、察哈爾學會會長韓方明為即將結束交流回國的兩位教授踐行，並正式頒證聘請她們為察哈爾學會高級研究員。

據悉，兩位教授是大學的頂尖語言教授，曾培養大批朝鮮語專業精英。察哈爾學會工作人員稱，為加強半島研究，特邀這兩位朝鮮教授為學會研究人員和秘書處工作人員教授朝鮮語。本次朝鮮語授課結業後，金日成綜合大學將為學員們頒發朝鮮語結業證書。

察哈爾學會韓方明會長（右）為朝鮮教授楊玉珠（左）頒發聘書。（察哈爾學會）

據了解，察哈爾學會成立於2009年，總部位於河北省尚義縣察哈爾牧場，目前在北京、上海、拉薩、香港、韓國首爾、模里西斯路易士港均設有辦公室。該智庫關注朝鮮半島事務、宗教外交、人權與涉藏外交等領域。

至於金日成綜合大學則是由朝鮮已故領導人金日成於1946年10月創建，據報學術地位、教學水準等方面在朝鮮首屈一指。大學現有36個系、14個研究所、500多個教研室和研究室，本科在校生逾2萬人。

今年正值中朝建交70周年，察哈爾學會計劃與金日成綜合大學進一步合作，在察哈爾學會總部建立朝鮮語培訓中心並適時在金日成綜合大學設立「金大察哈爾中心」。

（察哈爾學會網站）