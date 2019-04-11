中國老齡人口已達2.5億　養老憂慮又如何解？

目前，全國60歲以上的老齡人口已達2.5億，且據國新辦及全國老齡辦此前發布的數據，每年還在持續增加約800萬人。這般龐大人口，要如何實現「老有所養」，成為當前及今後迫切需要解決的社會問題。 據內媒記者實際走訪養老機構發現，近年來，各政府及社會力量都積極的迎接「銀髮」挑戰，推動不少養老服務體系等建設。儘管這般努力看得見，但另一方面，養老服務仍然面臨著諸多難點痛點，也就是服務供給無法滿足老年人多樣化的需求。

圖為廣東中山一養老院內，老人在娛樂。（視覺中國）

近期中央就曾出台《老年健康藍皮書：中國老年健康研究報告2018》，內文預測，到2050年，全國GDP的三分之一會來自於老年人，「養老經濟」將成為重要經濟支柱。也因此該份報告大膽指出，發展長期照料、健康養老服務大有可為。

據浙江杭州一家養老機構工作人員葉亮介紹，「當時杭州的養老市場佈局比較單一，基本就是公辦養老院。而我們機構成立於2008年，是杭州第一家民辦擁有200張以上床位的高端養老機構。」而如今，杭州當地的養老機構已達1400家以上。

不僅止於杭州，隨著老齡人口持續增多，有關養老相關的機構如雨後般的春筍冒出。截至2018年年底，全國養老服務機構近3萬個，養老服務床位746.4萬張，其中養老機構床位數392.8萬張，社區養老床位數353.6萬張。

然而，看似蓬勃發展的「養老」產業，仍面臨諸多痛點。北京大學政府管理學院教授王浦劬認為，當我們在推進養老照護產業時，首先得避免造成社會資源重複浪費，應當建立合理的利益分享機制、責任共擔機制、資源整合機制和跨部門協同機制，促進多方面醫療衛生和養老資源的共享、整合。

在多種養老模式並存的現狀下，如何將分散在醫院、機構和家庭的醫、護、康、養服務整合，為老年人提供全過程、多層次、多元化的健康養老服務，成為一個關鍵。

有從事養業產業的工作者表示：「養老應向系統化和專業化方向發展，由政府、市場、家庭和社會共同推動養老服務體系的完善，並使第三方機構、政府和家庭形成三方共贏的局面。」

（光明日報）