中國網絡水軍洗版海外維族團體　為新疆「再教育營」辯護

海外維吾爾人團體「世界維吾爾代表大會」（World Uyghur Congress）及「對話東突」（Talk to East Turkestan）的Facebook帳號，周三（10日）遭內地網絡水軍有組織地洗版攻擊，內容宣傳中國3月間發表的新疆問題白皮書，並為當局在新疆設立的「再教育營」辯護。

網絡團體「帝吧」發布的「出征海報」。（網上圖片）

據《德國之聲》報道，這次網絡攻擊仍是由聚集中國愛國網民的平台「帝吧」，先於周二（9日）晚間發布攻擊令，聲稱此舉是「維護國家統一，打擊極端分子，破除惡意謠言」，再於10日晚間正式啟動。

這些留言中，大部分取自中國官方3月18日發表的「新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障白皮書」，強調新疆「正被恐怖主義勢力與極端主義勢力實施破壞」，而中國「借鏡國際社會反恐經驗」，在新疆「深入開展去極端化鬥爭」，還有留言是介紹新疆職訓中心中的設施和活動內容。

其餘的留言，則是「帝吧」成員慣常的攻擊性言詞。除文字攻擊外，這些網絡水軍還使用「帝吧」成員常用的圖片及「表情包」，並附上「我們（新疆人民）生活得很好」的標語。

網絡水軍「帝吧」發布的「出征檄文」。（網上圖片）

世界維吾爾代表大會事發當晚透過Twitter證實此事，指成千上百名中國網絡水軍有組織地在其Facebook帳號攻擊洗版，並傳送相同內容的私訊。

事後，中國官媒《環球時報》英文版更於當晚發表文章，稱讚這些網民「以行動對抗外界對中國治疆政策的不實報道」。

（中央社）