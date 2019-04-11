【觀察】《台灣關係法》淪為神主牌　後冷戰「美台友好」暗湧處處

昨日（10日）是美國《台灣關係法》生效40周年紀念日，台灣官民組織和美國駐台機構就此舉行活動以慶祝「美台友好」，但就沒有人能夠回答，到底這段「友誼」有多深厚，互相之間有多少信任。 「中華民國在台灣」是冷戰格局下的偶然，是韓戰下美國反制大陸的「臨時建築物」，到了冷戰轉向，台灣亦遭受波及，被華府拋棄又失去美軍保護，一度人心惶惶。美國雖然改與大陸建交，但就在台灣問題上留有一手，推行《台灣關係法》以作為粘合劑，用含糊的政治承諾和出售軍備，暫時保障「臨時建築物」的外部結構，但這片粘合劑還可以用多久呢？

台美陸續舉辦「台灣關係法」40周年紀念活動。圖為台灣外交部長吳釗燮（左）與美國在台協會台北辦事處長酈英傑（右）日前宣布台美合作成立印太民主治理諮商機制。（中央社）

反映台灣自我定位的困境

《台灣關係法》是美國的國內法，必然以美國的利益為宗旨，其執行方式亦必然將美國的利害計算放在首位。

這裡就出現一個令人尷尬的情況，台灣既然自視「獨立政體」，認為中華民國有資格在國際舞台上行使主權，然而其執政者卻一致將《台灣關係法》奉為政體安全的保證，將保衛疆土的主權命脈付諸另一個國家，這又符合「獨立政體」或「主權國家」的格局嗎？對美國國內法的依賴以至盲信，正好反映台灣作為冷戰「臨時建築物」，陷於自我定位的困境。

推行政經改革以增強粘合力

平心而論，歷任台灣執政者對此不無了解，亦不想完全陷於被動，有諸多嘗試以加強《台灣關係法》的粘合作用。

在冷戰結束前後，台灣完成經濟現代化和政體民主化，既在美國主導下的全球化市場佔一席位，更在政體上成為西式民主陣營的合資格成員。這場天翻地覆的政經改革至今仍為台灣帶來紅利，其中一項就是提升台灣的國際話語權，能夠利用已發展民主政體的身份，增強《台灣關係法》的黏合力。

充當美國地緣政治籌碼

可是不論如何努力，在政體安全上，台灣的「主動」不外乎是繞著《台灣關係法》轉，亦即繞著美國的國家利益轉。

自冷戰起，美國對華戰略便以台灣為「不沉的航母」，視之為對華「第一島鏈」的據點，台灣亦心照不宣地充當美國的地緣政治籌碼。根據《台灣關係法》的「承諾」，台灣定期斥鉅資購買美國軍備，令美國軍火商得益。與此同時，藍綠政黨亦持續表明要「維持現狀」，不統不獨不武，原因之一為順應華府所需：既想保留「台灣牌」滋擾中國，但又不願意為台灣捲入全面衝突。

適逢《台灣關係法》40周年，美國在台協會（AIT）處長酈英傑拜會台灣行政院長蘇貞昌。（中央社提供）

難打「民主牌」搏華府支援

然而步入後冷戰時代，台灣以一部美國國內法為「神主牌」，奢望華府給予確鑿安全保證，終歸是在無力感下自我安慰。

中美兩強競合成為國際政治主軸，一邊是大陸經濟和軍事實力與日俱增，台灣經濟則萎靡不振，所購的美國軍備亦遠遠趕不上對岸力量，另一邊是意識形態之爭退潮後，台灣更難打「民主牌」以搏取華府支援，甚至一旦中美交惡決裂，台灣反而有可能首當其衝淪為炮灰，華府則在太平洋另一端隔岸觀火。

總體而言，冷戰結束三十年，「中華民國在台灣」這個「臨時建築物」已漸見裂縫，《台灣關係法》這片粘合劑亦已剝落不少。也許台灣與其抱著「神主牌」祈求「維持現狀」，不如盡速補上數十年來的課，從冷戰模式再度蛻變，認真探索前路，以期實現平穩過渡。