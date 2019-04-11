【時機未到？】電競項目未入選杭州2022亞運會　後續協商仍有機會

2022年杭州亞運會的賽程、項目設置近日發布，賽事將於2022年9月10日至25日舉行，共設37個大項，包括28個奧運大項及9個非奧項目。此前呼聲很高的電子競技並沒有因為在雅加達亞運會上成為表演項目而成功入圍杭州亞運會。

杭州2020亞運會主場館。（資料圖片/視覺中國）

根據亞運會競賽項目確認的既定流程，這37個項目還不是最終的版本。今後隨著競賽籌備工作的繼續深入，不排除後續經過協商新增比賽項目的可能性。根據杭州亞組委競賽部方面的消息，目前還有一些項目正在進行評估，但其中是否有電競項目不得而知。

內媒《錢江晚報》的評論認為，電競想成為亞運會正式項目有兩重困難。首先是時機未成熟。國際奧委會去年年底在峰會上曾探討「是否將電子競技作為比賽項目」的議題，而結果是「為時過早」，甚至電競是否應被冠以「體育」的名號都需要進一步探討。另一方面，國際奧委會還會指出，電競行業主要圍繞商業邏輯運作，奧委會則是建基於某種價值之上，部分電競項目甚至與奧運會的價值取向不相符。

評論認為，第二困難在於，遊戲本質上是一件商品，電競比賽的初始目的是為了營銷遊戲以及延長遊戲壽命，一旦被選為亞運會競賽項目對於遊戲開發商和運營商來說，這無疑會產生巨大的商業價值，因此選什麼遊戲作為競賽項目本身就沒有在業界達成統一。

數據顯示，去年內地電競産業規模已經超過912億元人民幣，電競用戶規模達到了4.28億人。（資料圖片/視覺中國）

雖然電競「入亞」暫時吃了閉門羹，但近年來電競產業發展迅速，繼內地高校推出電競專業後，電競相關行業職位也被正名。4月1日，人力資源和社會保障部、市場監管總局、統計局正式向社會發布13個新職業信息，其中就包括電子競技員和電子競技運營師等職位。

而這次杭州亞運會是繼北京、廣州之後，第3次在中國舉辦。對比此前亞奧理事會初步確定的34個項目，杭州亞運會在奧運項目上新增了馬術，至於非奧項目龍舟作為分項被併入奧運項目中的皮划艇，另外新增了克柔術、柔術和板球3個非奧項目。

（杭州日報、錢江晚報）