【觀察】「知青下鄉」歷史重演？　多維：忽視歷史與現實重要差別

共青團中央近日印發文件，透露未來三年內計劃動員逾1,000萬人次青年「三下鄉」，引發網民聯想到中共文革時期的知識青年上山下鄉運動，共青團4月11日辟謠，強調「三下鄉」不是「知青下鄉」。 多維新聞文章指出只看「知識青年下鄉」的宣傳字眼，這種討論和非議在所難免，但如果就此判定兩次行動的性質一樣，則可能忽視了歷史與現實之間的重要差別。

共青團中央近日印發文件，透露未來三年內計劃動員逾1,000萬人次青年「三下鄉」。（網上圖片）

1950年代到1970年代，中共曾發起大規模的「上山下鄉」運動，約2,000萬受過中學教育的知識青年被派往農村和邊疆地區定居和勞動。國家主席習近平也曾在陝西梁家河度過7年知青歲月。這一持續20多年的政治運動影響了一代人的命運，無數中國家庭經歷悲歡離合，至今仍有深刻的社會和政治影響。如今，許多網友擔心，另一場相似的運動是否正在興起。

鄉村振興戰略規劃實施以來，官方已經通過派駐村官大學生、培訓新型農民、鼓勵農村人口返鄉創業的方式幫助農村地區脫貧。（視覺中國） 共青團中央11日在微博上發文區分「三下鄉」與「下鄉」，闡明是專有名詞，專指大中專學生志願者暑期文化科技衛生「三下鄉」社會實踐活動。至於部分媒體報道強調「三年1000萬青年下鄉」，共青團中央也澄清，1000萬人次並不等於1000萬青年。 「知青下鄉」是歷史重演嗎 根據網上公布的原文，共青團中央的《意見》印發於3月27日，其內容涉及培育鄉村本土人才、服務在外人才返鄉和動員社會人才下鄉等多個方面。 重點項目包括：到2020年，累計動員超過10萬名青年下鄉，推動農村移風易俗、環境治理、鄉村規劃等方面的工作；培訓出20萬名青年致富帶頭人；幫助1萬名青年運用電子商務在三農領域創業就業；組織超過1,000萬人次的大中專學生以暑期志願者的形式開展文化、科技、衛生「三下鄉」社會實踐活動；引導10萬名高校畢業生或外出農村青年返回農村創業就業；動員1萬名學生黨員、團員下鄉兼職基層幹部。 這些項目的目的是號召廣大青年支援農村，打造一支「懂農業、愛農村、愛農民」的青年工作隊伍，「為實施鄉村振興戰略、加快農業農村現代化步伐貢獻青春力量」。

《意見》最初並沒有引起廣泛關注，但在有內媒以《幹大事！國家計劃3年內動員1000多萬青年下鄉》的標題推送後，不少網友開始轉發和討論。輿論中將此次鄉村振興青春建功行動與幾十年前的知識青年「上山下鄉」運動進行對應，認為是新版「上山下鄉」運動。

多維新聞文章指出只看「知識青年下鄉」的宣傳字眼，這種討論和非議在所難免，但如果就此判定兩次行動的性質一樣，則可能忽視了歷史與現實之間的重要差別。

如今的青年下鄉與毛時代的上山下鄉在出發點上就不同（視覺中國） 1968年，毛澤東發出「知識青年到農村去，接受貧下中農的再教育，很有必要」的號召，此後十年掀起了「上山下鄉」運動的高潮。法國學者潘嘯鳴（Michel Bonnin）所著的《失落的一代——知識青年上山下鄉史》，被認為是目前對這場運動最全面深入的研究。 潘嘯鳴認為，毛澤東發起這場運動有三重目的。一是所謂「再教育」，幫助「知識青年思想革命化」及「培養無產階級革命事業接班人」。二是恢復1966年到1969年被紅衛兵運動破壞的社會秩序，鞏固毛澤東的政治領袖地位。三是在經濟和社會層面，發展農村和邊疆地區，限制城市人口增長和解決失業問題。 相比之下，當前中共發動的鄉村振興青春建功行動，則主要出於經濟社會層面的考慮，旨在為鄉村現代化引入青年人才。其意識形態層面的「教育改造」和政治層面的「鞏固權威」等目的，不能說全然沒有，至少不像毛澤東當年那樣放在突出位置。 而因涉及千萬人規模被輿論特別關注的大中專學生「三下鄉」活動，其實自1980年代初已經開始實施。不單是共青團中央在開展，國家科學技術委員會、農業部、文化部等政府部門也在開展。「三下鄉」的內容是組織大中專學生在暑期到鄉村參與社會實踐，目的是為鄉村建設提供科技、文化、衛生方面的服務，讓學生增進對鄉村的了解，與當年讓知識青年去農村「接受農民再教育」完全不同。