福彩中心原副主任馮立志獲刑17年　因患癌症晚期獲准監外執行

媒體日前發現，中國福利彩票發行管理中心原副主任馮立志於今年2月被北京市第二中級人民法院判處有期徒刑十七年，罰金100萬元（人民幣，下同）。 法院認定，馮立志收受賄賂共計585萬餘元；濫用職權造成應上繳財政的1.6億餘元彩票業務費流失，致使國家利益遭受重大損失。 據悉，因馮立志已經患上晚期癌症，法庭決定予以監外執行。

中國福利彩票發行管理中心原副主任馮立志。（網絡圖片）

中福彩中心窩案頻發，在馮立志前，該中心原主任鮑學全、原副主任王雲戈、原主任王素英等先後被查。隸屬中福彩中心的中彩線上公司（中彩線上）原總經理賀文亦於2018年上半年被北京警方帶走調查，案情至今未公佈。不過，隨著馮案進入審判流程，中福的各種內情也逐漸曝光。

據案卷披露，名義上國有控股的中彩線上公司，實際被其總經理賀文以60%股份實現個人掌控。

中彩線上公司的營收是來自「中福線上」即開型彩票銷售資金總額的5%。2009年《彩票管理條例》出臺後，該5%比例的彩票銷售資金應上交財政專戶，實行收支兩條線管理。

可實際上，馮立志及其上司、中福彩中心主任鮑學全並沒有積極推動此事，馮立志還促成中彩線上公司違規分紅。

中彩線上公司（中彩線上）原總經理賀文。（網絡圖片）

據了解，馮立志還曾數次向賀文開口「借錢」，先後收取了數百萬元。

收到金條「嚇壞」馮妻

除了收受現金，馮立志還收過賀文送的兩根金條。馮妻印象中，大約2011年春節前，一次晚飯前，賀文跟她說，「嫂子，馬上過年了，我帶了點東西，放馮主任車上吧」。

「第二天晚上，馮立志把紙袋打開給我看，是兩根金條，我嚇壞了，讓他趕緊把金條還給人家。」馮妻回憶，馮立志說，他回單位看看，賀文要是給中福彩中心的領導都送了，他就不好辦了，然後把金條收起來了。

據悉，馮立志所收的金條，每根重1000克，價格32.05萬元。

除了賀文的賄賂，馮立志還收受華彩公司董事局主席、天意公司實際控制人劉婷的賄賂，並協調解決拖其欠款問題。

庭審中，馮立志對起訴書指控的事實及罪名並沒有異議。其家屬提出，馮身患嚴重疾病（患右肺腺癌第四期），希望能夠監外執行，經徵求北京市人民檢察院，法院批准了這一請求。

（紅星新聞、新京報）