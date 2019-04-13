胡耀邦逝世30周年前夕　親屬朋友在北京故居舉行追思會

今年4月15日是胡耀邦逝世30周年，據德國之聲報道，週五（12日），胡耀邦之子胡德華偕同中共前總書記趙紫陽舊部屬杜導正，在胡耀邦位於北京的故居舉行私人追思會。 此外，胡德華近日也證實，當局下令要收回這棟原屬党產的房子。在父親去世後長年安居此處的一家也即將被迫遷，必須自行尋求新住處。

胡耀邦之子胡德華（前排中間）與中共前總書記趙紫陽舊部屬杜導正（前排右二），以及政論月刊《炎黃春秋》的多位前骨幹成員，在胡的北京故居舉辦追思會。（德國之聲）

報道稱，故居大廳內掛有胡耀邦和妻子李昭的畫像，已年屆95歲的杜導正帶領眾人向其鞠躬，並獻上鮮花致意。杜導正贈上題詞，寫上「胡耀邦同志逝世三十周年，始終有良心的老百姓的老朋友。」

與會者引述杜導正在追思會上形容：「耀邦一直堅持科學和民主，帶了好頭。」他表示今年是五四運動100周年，形容胡耀邦是「民主與科學」五四精神的實踐者，惟理想仍未成真。他說：「這個口號沒有過時，實現它們，中國還有漫長的路要走。」

在追思會上，眾人向胡耀邦獻花，胡德華也有發言。其他參加者大多是《炎黃春秋》的前骨幹成員，包括《人民日報》前總編之女李晨、中共黨內自由派學者何方妻子宋以敏等等。

據悉，杜導正在八十年代末出任新聞出版署署長，任期橫跨八九民運。他告別官場後擔任著名自由派政論月刊《炎黃春秋》的社長，胡耀邦之子胡德華和胡德平都曾為刊物的領軍人物。《炎黃春秋》三年前被中國官方派員接管，杜導正其後宣布雜誌停刊。

共青城耀邦陵園的胡耀邦墓。（資料圖片）

今年也是「六四事件」30周年，隨著日子臨近，氣氛愈趨緊張，有消息人士形容胡耀邦家人都顯得言行謹慎。據了解，胡耀邦安葬之地江西共青城及其家鄉湖南瀏陽市，將分別舉行紀念儀式和研討會。官方在當天會如何表述也受到關注。

據悉，多年來，中國官方對胡耀邦表現避諱，雖然2015年曾高調舉行誕辰百周年紀念活動，但卻避談他的改革主張。

（德國之聲）