【視覺中國】央視籲嚴懲　政法委公眾號：核心問題在知識產權保護

內地最大商業圖片平台「視覺中國」聲稱擁有黑洞相片版權後引發爭議，其後又被揭發將國旗、國徽圖片標註版權，陷入輿論危機。如今網站已關閉整改，同時被網信部門成立督導組進駐檢查。內地多家傳媒和企業亦「群起而攻」，紛紛出言批評視覺中國的「版權霸權」。 針對事件，中央電視台直指視覺中國把保護知識產權的法務做成銷售，這種惡劣的勾當必須嚴懲。中央政法委公眾號「長安劍」則指，整個問題的核心在知識產權保護，對視覺中國的指責，源於它從一個對機制積極的實踐者墮落成一個對規則的破壞者。

視覺中國被揭發有問題後發聲明道歉，同時宣布「自願關閉網站開展整改」。（微博）

央視報道指，保護知識產權，才能有更多更好的原創作品，這已經成為社會共識，中國也在不斷強化知識產權保護的法制和監管體系建設。但視覺中國以「能奈我何」的嘴臉，把法務做成銷售，一邊侵犯原創者的合法權益，一邊又對使用者進行「維權敲詐」，「苦了原創者也苦了使用者」，所以才有指「苦視覺中國久已」。

央視強調，這種惡劣的勾當屢屢得逞，嚴重破壞市場秩序，更向公眾展示版權交易中一顆吸血的毒瘤。嚴懲「視覺中國」很有必要，嚴防「下一個視覺中國」更有必要。健康良性的版權市場必然是激勵原創者創作熱情的市場；必然是不給「視覺中國們」 任何生存機會的市場。

長安劍：事件彰顯中國對知識產權的態度

「長安劍」亦就本次風波評論道，視覺中國該罵也該打，但整個問題的核心在知識產權保護，不能以為「打倒」視覺中國，網上的圖片就能隨便拿來使用，就以為可以無視版權。

文章稱，在著作權轉讓中引入市場機制，讓著作權糾紛在法律的框架內得以解決，讓侵權者付出代價，被侵權者獲得賠償，這並非是不道德的事情。相反，在市場競爭中體現出著作權的價值，以法律武器打擊侵犯著作權的行為，這是對中國著作權保護機制的有力實踐，推動著知識產權保護意識在社會範圍內的普及。對視覺中國的種種指責、猜測、詬病，完全來源於它從一個維權者蛻變成了侵權者，從一個對機制積極的實踐者墮落成了一個對規則的破壞者。

文章結尾道，「吊打」視覺中國，是通過一個所有人都關注的社會熱點，促進知產市場中的企業和個人得到充分平等的保護，彰顯出中國對知識產權的態度。它是一次集體的思考，也是一次鄭重的宣示：「讓一切智力成果受到尊重，讓一切創造活力競相迸發！」