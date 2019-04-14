特朗普要求美建設5G必須取勝　環時：「大躍進」式的不冷靜

美國總統特朗普12日就5G網絡建設發表講話，強調美國一定要在5G網絡建設的競爭中取得勝利，美國企業必須引領世界流動網絡技術。他還說，美國是有敵人的，5G網絡要確保不被敵人掌握，政府會向推動5G網絡的企業提供所需激勵。 中國官媒《環球時報》13日發表社評指出，特朗普的講話展現出冷戰時期美蘇太空競賽、核競賽的勁頭，顯示出美國受到刺激，要以「全國總動員」的方式搞5G，無論效果如何，美國的態度有種「大躍進」式的不冷靜。

特朗普12日就5G網絡建設發表講話，強調美國一定要在5G網絡建設的競爭中取得勝利。（路透社）

文章指出，美國前段時間對華為的公開打壓與當前對5G的戰略部署不無關係，一邊壓制中國的5G網絡巨頭，一邊進行美國自己發展5G的戰略動員，這樣的做法很小氣。

文章認為，華為、中興等「老實巴交的中國企業」，一直按照市場競爭規律投入5G研發，從未有過從通訊產業角度衝擊全球地緣政治的野心。它們對技術領先的追求是為了企業生存的安全和發展資本。中國政府同樣不想挑戰美國科技霸權，而是要縮小技術差距，不在關鍵領域受制於人。

文章強調，中國相較於美國的整體落後是明顯的，但個別領域可能比美國走快一步，例如4G網絡下的流動支付等就較美國普及許多。中國的5G進展也很快，但它並非中國社會付出特別努力才成就，而是中國市場經濟條件下通訊事業正常發展的結果。若把5G的領先與否視為國家競爭的決定性成敗，就一定會有些誇張的成份。

多國都因為價錢因素，選擇與華為發展5G網絡。(VCG)

指美應接受個別領域被超越

文章進而指出，美國現在「突然受了刺激」，要以「全國總動員」的方式搞5G，先遑論效果如何，就態度而言已有種「大躍進」式的不冷靜。美國不能奢望做5G時代的「全能冠軍」，它的整體科技水平仍將長期領先，但應坦然接受在5G的某個具體領域被中國超越。美國政府不能有「哪一項都不能讓中國領先」的強迫症，若要做一個強大且正常的國家，首先要心胸寬闊、明理求是。

文章最後指，美國的技術動員能力無疑很雄厚，但互聯網應用條件就有限。中國的城市人口密集，基站的平均使用率很高，使中國的網絡基礎建設充滿市場動力。如果美國要在這方面與中國較勁，首先要將人口數量提高2到3倍，將注定非常吃力。

（環球時報）