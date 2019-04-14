南沙群島再起風波　專家指中國要防範美軍在中業島近距離監視

自今年1月以來，至少有275艘中國漁船和海警船出沒於有主權爭議的南中國海中業島附近，引起菲律賓強烈不滿。 內地的專家指中國此舉是對菲律賓方面的溫和警告，意在防範菲律賓將中業島提供給美軍使用，然後近距離監視中國。

菲律賓總統杜特爾特4月4日呼籲中國船隻勿再駛近中業島，否則會採取軍事行動。(資料圖片)

菲律賓外交部四日聲明指出，今年1至3月，共有至少275艘中國漁船和海警船出沒於中業島周邊海域，批評這是「非法行徑」，「明顯侵犯菲律賓主權」。菲國總統杜特爾特亦呼籲中國船隻勿再駛近中業島，否則會採取軍事行動。

內地的專家分析指，中國漁船和海警船頻頻在中業島周邊海域出沒，是要向菲律賓方面作出溫和的警告，防止菲律賓允許讓美軍利用此處，對中國造成嚴重的威脅。

中國社會科學院東南亞研究中心主任許利平表示，中國希望中業島能維持現狀，但菲律賓在該島上修築工事，美國軍方可能會利用修復及升級後的中業島設施，例如將船艦靠近這座島，戰機也能在此處起降。許利平認為這樣將直接威脅中國在南沙群島的島礁安全。另外，中業島距離中國控制的渚碧礁僅15浬，在中業島可監控渚碧礁。

中業島是南沙群島的第二大天然島，菲律賓、中國和越南也主張擁有中業島主權，目前實際上由菲律賓控制，並於1971年起在島上駐軍。

（聯合早報）