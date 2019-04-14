【中梵關係】梵蒂岡國務卿為新書撰序：冀中梵協議「後有來者」

中國與梵蒂岡去年9月22日就主教任命問題簽署臨時協議，梵蒂岡國務卿帕羅林為一本關於中國天主教發展的新書撰寫的序言稱，協議是逐漸互相靠近的成果，透過多年的對話而成，標誌出漫長歷史的一個重要過程，形容為「前有古人，並期待後有來者」。

梵蒂岡與中國於去年9月22日達成主教任命臨時協議。（資料圖片）

帕羅林在該篇序言中形容，天主教會在冷戰期間遭遇了諸多的限制，在與新中國的國際緊張局勢中，中國的教會開始了一段艱難的時期，受到了嚴重的創傷，致使教會以秘密狀態保護不同地方的天主教團體。在那段時期，許多主教、神父、會士和信徒受到苦難，為教會奉獻生命的情況不在少數。

帕羅林又說，臨時協議不是一個終點，而是一個起點，對於最終超越過去遺留下來的撕裂創傷而言更是如此。教宗的願望是中國的天主教會有可能與普世教會共融，並且能逐漸地以正常的方式見證信仰喜悅。

帕羅林：天主教會在中國要求「基本自由」

帕羅林說，利瑪竇曾經在著作中提到，他與一些中國弟子發展深厚的友誼，後來成了中國教會的支柱。這些支柱推動了信仰的本地化，單靠傳教士則無法發展出同樣廣闊、深厚的信仰本地化，這是今天教會在中國的諸多挑戰之一。

帕羅林又表示，他意識到信仰和政治相混合對宣講福音的影響，他強調，天主教會在中國不為自己索取甚麼，而是要求「基本自由」，將福音帶給中國人民。

（梵蒂岡新聞網）