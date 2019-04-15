【5G前哨戰】中國對愛立信啟動反壟斷調查　或成第二個高通

據內媒報道，中國國家市場監管總局近日根據手機廠商的舉報，突擊檢查瑞典電信設備商愛立信的北京辦公室，正式啟動反壟斷調查。 業內人士指出，5G時代即將到來，由於愛立信掌握大量專利，中國手機製造商必須採取行動降低成本。

中國每年生產約19億部手機，約佔全球總量90%，但大部分2G、3G、4G標準必要專利集中在高通、愛立信、諾基亞等外企手中。圖為華為Mate 20系列手機。（網絡圖片）

報道指，愛立信已證實遭立案調查的消息，表示公司將全力配合此次調查，在調查進行期間不會再做進一步評論。

報道又稱，目前還不清楚國家市場監管總局對愛立信調查關注的具體問題。但此前業內已傳出多家手機廠商向國家市場監管總局舉報，投訴愛立信在3G和4G標準必要專利（SEP）許可市場存在違反「反壟斷法」的行為。這是繼美國晶片大廠高通之後，中國在知識產權許可市場領域發起的第二次反壟斷調查。

中國每年生產約19億部手機，約佔全球總量90%。但由於中國行動通信產業起步較晚，大部分2G、3G、4G標準必要專利集中在高通、愛立信、諾基亞等外企手中。2013年，中國智能手機產業崛起之初，由於長期被高通的高額專利費壓制，中國手機廠商集體向國家發改委投訴高通涉嫌濫用市場支配地位。

其後，發改委啟動了引發全球關注的高通反壟斷調查，2015年責令高通停止違法行為並處以約10億美元的罰款。此後，韓國、歐盟等也相繼對高通做出反壟斷處罰。

美國晶片製造商高通（Qualcomm）於2015年遭發改委責令停止違法行為並處以約10億美元的罰款。（資料圖片/視覺中國）

通信世界全媒體總編輯劉啟誠指出，愛立信手中握有大量通信專利，而中國大多數手機廠商都是從3G和4G手機開始發跡，手中的知識產權比較少，需要很大程度上依靠愛立信。隨著這兩年中國手機廠商規模壯大，它們每年交給愛立信的專利費也在增加，對自身造成很大壓力。

運營商財經網總編輯康釗指出，手機廠商對愛立信的投訴也是為即將到來的5G手機做準備，「因為中國明年5G正式商用，不解決5G專利費問題是不行的。按照之前全球幾家通信設備巨頭及高通的說法，它們都有權收取專利費，那5G產業就沒法進行下去了，手機廠商都變成電信設備商的打工者了」。

愛立信佔全部5G公開聲明專利12%

根據中國信通院發布的「通信企業5G標準必要專利聲明量最新排名」顯示，截至2018年底，愛立信在歐洲電信標準化協會（ETSI）聲明的5G標準必要專利為1444件，佔全部5G公開聲明專利的12%。

市場調查公司IHS Markit日前公布數據指出，2018年愛立信在全球通信基礎設備的佔有率超越華為躍居第一。在5G通信設備推算供貨量方面，愛立信也以24%排首位，三星與諾基亞分居第2、第3，華為僅排第4。

（綜合報道）