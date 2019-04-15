【觀察】中共掃黑亂象頻生　除惡不可走向「擴大化」

內地「掃黑除惡」如火如荼，同時亦在基層出現諸多亂象。追本溯源，由上而下的運動式「掃黑除惡」不斷進展，出現「泛政治化」和「擴大化」兩大值得擔憂的傾向。「泛政治化」屬於運動性質方面，原本不屬於「掃黑除惡」的公共治安問題，都被一併被劃歸這個政治運動；「擴大化」則屬於運動手段方面，官僚或為任務達標，或為邀功充數，不時踏進灰色地帶，採取有爭議的行動方針。 如果放任這兩種傾向不管，必然會導致輿論質疑「掃黑除惡」的合理性和有效程度，也不難想像會削弱中共的管治威信。

宣傳冊列醫生「黑心職業」榜首，江蘇蘇州4官員免職。（資料圖片）

精神病患者被列為監管對象

在「泛政治化」影響下，最近內媒便頻頻報道，「掃黑除惡」走向偏鋒極端：湖南湘潭市雨湖區將「失獨家庭」和「重性精神病患者」列為監管對象；江蘇蘇州相城區渭塘鎮則將網傳文章充當「掃黑知識」，搬字過紙，將醫生排在「中國10大黑心企業」之首。在這兩個例子中，相關部門分別把醫療福利和監管問題，劃歸為「掃黑除惡」問題，同樣都是亂扣帽子以敷衍塞責。

尤有甚者，「泛政治化」傾向下，有地方政府以「掃黑除惡」為尚方寶劍，套落社會矛盾之中，作為動用強力手段的口實，例如江西上饒廣豐區為迫使民眾「遷墳」，居然以「掃黑」查辦相要脅，官民協商遂變質為官僚威迫，做法竟與「黑惡勢力」無異。另外亦有搞笑胡鬧者，如貴州貴陽市將寫著「堅持打早打小，將黑惡勢力消滅在萌芽狀態」的標語橫幅，懸掛在幼稚園門口，引來坊間嘲笑和批評。

當一切社會問題都被塞進「掃黑除惡」的袋子裡，「泛政治化」令運動性質荒腔走板，輕則淪為笑話和空洞標籤，重則被酷吏貪官操控為濫權工具，以至「掃黑除惡」反而滋生黑惡。

「動員群眾」舉報恐弄巧反拙

至於運動手段的「擴大化」，「動員群眾」可以說是最佳例子。據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」報道，這做法最早源自去年河南欒川縣，陸續為其他地方政府採用，到了近月更有省級機關仿效，例如貴州省衛健委和市場監督管理局發布通告，呼籲群眾提供「涉黑涉惡違法線索」。江西九江市、雲南怒江州公安局和吉林監獄管理局更推出獎勵計劃，鼓勵群眾舉報黑惡勢力。

貴州貴陽市將寫著「堅持打早打小，將黑惡勢力消滅在萌芽狀態」的標語橫幅，懸掛在幼稚園門口。（資料圖片）

基層政法系統力量有限，無法全面追蹤黑惡勢力，因此期望通過鼓勵民眾舉報，以收事半功倍之效。迄今為止，內媒都以正面語調報道「動員群眾」，但這種手段又必然可取嗎？「掃黑除惡」的基層亂象已被廣泛報道，暴露不少地方機關有「泛政治化」跡象，自行擴大「黑惡勢力」的定義；在如此情況下，若果再容許其運動手段的「擴大化」，策劃「動員群眾」，恐怕會觸發另一波亂象。

對於「泛政治化」與「擴大化」兩大流弊，中央機關似尚在摸索適宜界線，如早前最高法、最高檢、公安部和司法部聯合推出指導文件，詳細定義惡勢力、套路貸和軟暴力，便意在制約「泛政治化」傾向。至於「擴大化」問題，以反腐為參照對象，大概「掃黑除惡」也會由「運動式」演變為「制度化」，清除執行上的「灰色地帶」：哪個機關有權「掃黑除惡」？根據哪一份規章和法律？可以採取哪些行動手段？