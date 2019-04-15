【4年來第3人】涉嚴重違紀違法　吉林市委原書記趙靜波受查

吉林省紀委監委網站周一（15日）通報，吉林省政府辦公廳巡視員、吉林省政府原副秘書長、吉林市委原書記趙靜波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
值得一提的是，趙靜波是自2015年3月以來被查處的第3名吉林市委原書記。
吉林市委原書記趙靜波涉嫌嚴重違紀違法受查。（網上圖片）
據官方簡歷，現年54歲的趙靜波是吉林省長春市人，1985年7月參加工作，1994年12月加入中國共產黨，研究生學歷。2000年9月，趙靜波出任吉林省交通廳規劃計劃處處長，及後升任省交通廳黨組成員、副廳長。
趙靜波2008年4月起赴吉林市工作，歷任吉林市委常委、副市長、市委副書記及市長等職，並於2014年12月出任市委書記。及至2017年4月，趙靜波擔任吉林省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，3個月後卸任省政府辦公廳黨組成員，2018年1月轉任省政府辦公廳巡視員。
在趙靜波（右）之前，吉林市委前書記徐建一（左）、周化辰（中）已在4年內相繼受查。（澎湃新聞）
前市委書記徐建一受賄 一審獲刑11年半
在趙靜波之前，吉林市委前書記徐建一、周化辰分別於2015年3月、2018年6月被通報調查。
官方通報顯示，徐建一曾於2006年9月擔任吉林市委書記，2007年5月進入吉林省委常委之列。2007年12月，徐建一告別吉林市，出任中國第一汽車集團建廠以來的第八代「掌門人」。
徐建一2015年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法，並接受組織調查；2017年2月一審依受賄罪獲刑11年半，並處沒收個人財產。據北京市一中院通報，法院審理查明，徐建一是在2000年至2013年，擔任一汽集團副總經理、吉林省委常委、吉林市委書記、一汽集團總經理、黨委書記、董事長等職期間受賄。
吉林省人大常委會原副主任周化辰。（資料圖片）
前市委書記周化辰涉孫政才案
至於接替徐建一擔任吉林市委書記的周化辰，自2008年1月出任吉林市委書記，隨後與成為市委常委的趙靜波共事。及至2011年2月，周化辰升任吉林省人大常委會黨組成員、副主任，兩人共事已有3年。2016年1月，時年64歲的周化辰退休。
據《中國紀檢監察報》2017年9月披露，吉林省對周化辰案件涉及「違規吃喝」的20名黨員幹部問題進行核查，並順藤摸瓜查到另40餘名幹部。2018年6月12日，中央紀委國家監委網站援引吉林省紀委監委消息，吉林省人大常委會正廳級退休幹部周化辰涉嫌嚴重違紀違法，並接受紀律審查和監察調查。
此外，周化辰曾經與孫政才在吉林共事，孫政才擔任吉林省省委書記、省人大常委會主任期間，周化辰從吉林市委書記晉升為省人大常委會副主任。
（綜合報道）