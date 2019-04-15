【4年來第3人】涉嚴重違紀違法　吉林市委原書記趙靜波受查

吉林省紀委監委網站周一（15日）通報，吉林省政府辦公廳巡視員、吉林省政府原副秘書長、吉林市委原書記趙靜波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。 值得一提的是，趙靜波是自2015年3月以來被查處的第3名吉林市委原書記。

吉林市委原書記趙靜波涉嫌嚴重違紀違法受查。（網上圖片）

據官方簡歷，現年54歲的趙靜波是吉林省長春市人，1985年7月參加工作，1994年12月加入中國共產黨，研究生學歷。2000年9月，趙靜波出任吉林省交通廳規劃計劃處處長，及後升任省交通廳黨組成員、副廳長。

趙靜波2008年4月起赴吉林市工作，歷任吉林市委常委、副市長、市委副書記及市長等職，並於2014年12月出任市委書記。及至2017年4月，趙靜波擔任吉林省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，3個月後卸任省政府辦公廳黨組成員，2018年1月轉任省政府辦公廳巡視員。

在趙靜波（右）之前，吉林市委前書記徐建一（左）、周化辰（中）已在4年內相繼受查。（澎湃新聞）

前市委書記徐建一受賄 一審獲刑11年半

在趙靜波之前，吉林市委前書記徐建一、周化辰分別於2015年3月、2018年6月被通報調查。

官方通報顯示，徐建一曾於2006年9月擔任吉林市委書記，2007年5月進入吉林省委常委之列。2007年12月，徐建一告別吉林市，出任中國第一汽車集團建廠以來的第八代「掌門人」。

徐建一2015年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法，並接受組織調查；2017年2月一審依受賄罪獲刑11年半，並處沒收個人財產。據北京市一中院通報，法院審理查明，徐建一是在2000年至2013年，擔任一汽集團副總經理、吉林省委常委、吉林市委書記、一汽集團總經理、黨委書記、董事長等職期間受賄。