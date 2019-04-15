《求是》刊習近平兩會講話：文藝界要自重不媚俗　要有大作品

新華社消息指，明天（16日）出版的中共黨刊《求是》雜誌，將會刊登中共總書記習近平在今年兩會時發表的講話文章。 習近平的講話中，要求中國文藝界「自尊自重、自珍自愛」，「抵制低俗、媚俗」，堅持以精品奉獻人民，要有大作品。

習近平在今年3月4日兩會期間，參加了全國政協文藝、社科界別聯合會議。（資料圖片）

新華社指，這篇題為〈一個國家、一個民族不能沒有靈魂〉的講話全文，出自3月4日全國兩會期間，習近平參加全國政協文藝、社科界別聯合會議時發表的講話。

習近平在講話中提到「一個國家、一個民族不能沒有靈魂」，又指文藝界、社科界在新時代堅持和發展中國特色社會主義中具有十分重要的作用。習近平提出四點要求：包括第一，堅持與時代同步伐。第二，堅持以人民為中心。第三，堅持以精品奉獻人民。第四，堅持用明德引領風尚。

《求是》雜誌是中國共產黨的黨報黨刊之一，由中國共產黨中央委員會主辦。(網上圖片)

不要大派頭 要有大作品

習近平在提到堅持以精品奉獻人民時說，大師、大家不是說有大派頭，而是說要有「大作品」。提起老子、孔子、孟子，想到的是「道德經」、「論語」、「孟子」；提到柏拉圖、莎士比亞、亞當斯密，想到的也是「理想國」、「哈姆雷特」、「國富論」。習近平又說，如果不把心思和精力放在創作「精品」上，只想着走捷徑、搞速成，是成不了大師。

他在談到堅持用明德引領風尚時說，新時代的文化文藝工作者、哲學社會科學工作者要自覺實踐「社會主義核心價值觀」。在市場經濟大潮面前自尊自重、自珍自愛，講品位、講格調、講責任，抵制「低俗、庸俗、媚俗」。

當時的報道都有提到，習近平要求文藝界深刻解讀新中國70年歷史性變革中所蘊藏的內在邏輯。(片段截圖)

習近平：國家70年變化是世界歷上的奮鬥史詩

另外，習近平在講話中又強調，今年是新中國成立70周年，國家發生了天翻地覆的變化，是一部感天動地的奮鬥史詩。希望文藝界深刻解讀新中國70年歷史性變革中所蘊藏的內在邏輯，講清楚歷史性成就背後的中國特色社會主義道路、理論、制度、文化優勢，更好用中國理論解讀中國實踐，為黨和人民繼續前進提供強大精神激勵。

（新華社）