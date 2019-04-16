【樓市崩壞】黑龍江鶴崗500呎單位只賣1.6萬元　零租金可入住

日前有網民爆料，在黑龍江的鶴崗市，房價已經跌到了讓人難以置信的地步。當地不少單位的價格都在幾萬元（人民幣，下同），更有面積46平方米（約500呎）的單位跌至1.6萬元。注意這裏講的價格並不是指每平方米，而是一整個單位。 內媒分析指，這情況與當地煤炭行業衰落，引致人口流失有關。

鶴崗市房價跌到了讓人難以置信的地步。當地不少單位的價格都在幾萬元人民幣。（網絡圖片）

有內媒聯繫了當地的房地產中介，證實這種情況確實存在。根據58同城的數據顯示，大量價格只在幾萬元的房屋正在出售，其中毛坯房（即完全沒有裝修的單位）的普遍價格都在2萬左右，價格最低的一家每平方米（約10.76平方呎）只要290元。

在出租市場方面，不少房子對租金的要求為零，只要租客出取暖費與物業管理費，房子就可以簽約入住。

內媒分析指，鶴崗以生產煤炭為主，多年來鶴崗煤礦帶動的就業人數在十萬以上。其中，龍煤鶴崗礦業公司是鶴崗唯一的大型企業，佔規模以上工業的一半。由於龍煤集團幾乎年年虧損，2015年開始大刀闊斧推動10萬人分流改革，帶來了人員大規模流失。

隨著大型礦場不斷裁員縮小規模，鶴崗的煤都風光不再早已。（網絡圖片）

連續數年來，鶴崗的政府工作報告都會提到，由於受大環境的影響，龍煤集團生產不景氣，對鶴崗工業造成負面影響。許多小型礦場被迫關閉，大型礦場也不斷裁員縮小規模，曾經的煤都風光早已不再。

黑龍江整治煤炭行業 小煤礦陸續關閉

據官媒新華社去年9月報道，黑龍江省2018年以來啟動煤炭行業淘汰落後產能化解過剩產能專項整治工作，要求鶴崗等地年產15萬噸以下的小煤礦在當年年底前全部關閉退出。

內媒分析又指，地產商近年來在當地大搞開發，也讓鶴崗的房地產庫存大幅上升。在2018年，棚戶區改革貨幣化安置政策在這時候出現，鶴崗通過給一定比例的錢給棚改拆遷戶，讓其自行購房，這使得鶴崗樓市上揚。但是棚改貨幣化安置的潮水在2018年下半年便落下，跟著鶴崗的房價也隨之落下。在2019年1月，整個鶴崗樓市的均價（以每平方米計算）跌破了1000元，再起不能。

（綜合報道）