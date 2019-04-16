公安部海關聯手今年查獲走私象牙逾7噸　從國外遣返多名逃犯

2016年12月29日，國務院辦公廳印發《關於有序停止商業性加工銷售象牙及製品活動的通知》，要求自2018年1月1日起全面停止加工銷售象牙及製品活動，全面禁止商業性象牙交易行為。 據《法制日報》15日（周一）報道，近期公安部連續兩次專題調度，部署全國公安機關與海關緝私部門聯手打擊走私象牙等瀕危物種及其製品活動，偵破一批重特大案件。

2019年以來，蘭州海關已查獲三宗非法象牙製品攜帶入境案。（網絡圖片）

公安部舉例，2019年1月以來，為偵破「1‧17」特大走私象牙案，廣東省公安廳與黃埔海關緝私局聯合成立專案組，出動警力238名，分為8個行動小組在多地同時開展收網行動，一舉拘捕疑犯20名，現場查獲象牙7.48噸。此外，公安機關通過強化邊境管控，自2018年以來堵截查緝走私象牙製品200多件，其他瀕危物種物品830餘公斤。

公安部指，公安機關將涉嫌走私象牙等瀕危物種及其製品外逃犯罪疑犯納入「獵狐」行動的工作重點，全力開展境外緝捕。公安機關建立綠色通道，協調國際刑警組織對潛逃境外的疑犯發布紅色通緝令。

今年以來，公安機關協助海關緝私部門先後從尼日利亞緝捕並遣返「7‧5」特大走私象牙案2名紅通逃犯，從越南拘捕並遣返潛逃境外長達8年的1名走私象牙疑犯。近三年來，共協助全國海關緝私部門拘捕走私象牙等瀕危物種外逃疑犯18名。

象牙女王楊鳳蘭走私的象牙。（AP）

中國走私象牙問題嚴重，據此前報道，涉嫌走私860件象牙而被稱為「象牙女王」（Ivory Queen）的中國女商楊鳳蘭，2015年遭坦桑尼亞當局逮捕，在本年2月19日被判處15年有期徒刑。

（綜合報道）