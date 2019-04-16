馬來西亞海軍首艘中國製瀕海任務艦下水　每艘價格6千萬美元

4月15日（周一），馬來西亞皇家海軍從中國購買的第一艘瀕海任務艦（LMS）下水，該艦也是馬來西亞向中國購買的第一種艦艇，首批採購4艘，每艘價格在大約在6千萬美元左右。

4月15日（周一），馬來西亞皇家海軍從中國購買的第一艘瀕海任務艦（LMS）下水。（新浪軍事）

根據中馬兩國簽署的合同，馬來西亞皇家海軍一共引進18艘瀕海任務艦，首批採購4艘，首艘在2018年7月開工，瀕海任務艦將會替代馬來西亞皇家海軍現役多種近海作戰艦艇。此前馬方曾經要求第一批4艘之中的前2艘由中國船廠建造，後2艘轉讓技術在馬國內造船廠建造，不過為了節省費用，馬方決定4艘都由中國船廠建造。

根據資料，瀕海任務艦全長大約68米，滿載排水量約680噸，這個指標相當於一艘輕型護衛艦，主機採用柴油機，有消息說馬來西亞皇家海軍為瀕海任務艦選擇了德國MTU的主機，雙軸推進，最大航速22節，在15節航速下續航能力達到2000海里。

去年中馬雙方舉行瀕海任務艦的開工儀式。（中船重工微博）

瀕海任務艦2號艦鋪龍骨儀式現場。（網絡圖片）

可配備不同任務模塊

考慮到瀕海任務艦主要執行中近海巡邏、護漁、救援等任務，所以艦載武器、電子設備相對簡單，主要武器包括艦首一門遙控30毫米艦炮，另外還有2挺12.7毫米機槍。

瀕海任務艦最大特點是能夠配備不同的任務模塊，從而讓艦艇在不同任務之間轉換。艦首可以容納6米長的集裝箱模塊，這個模塊能夠根據不同用途安裝不同的設備，例如近海巡邏、護漁、救援等任務，另外還可以裝備無人機等等。

（新浪軍事）