【巴黎聖母院大火】駁斥內地幸災樂禍論調　央視：狹隘的民族主義

法國著名景點巴黎聖母院在當地時間周一（15日）下午發生大火，整座建築損毀嚴重，火勢至今仍未被撲滅。 事件在中國亦引起廣泛關註，但卻有不少內地傳媒或網民將此與英法聯軍火燒圓明園一事相提並論，甚至留言稱「天道輪迴」，令人「忍不住笑」。 官媒《央視》隨即發文駁斥，表明「「其實不過是狹隘的民族主義在作怪」。

評論文章以「國恥不能忘卻，但不應該落井下石」為題，指出事實上火燒圓明園與火燒巴黎聖母院沒有可比性，「圓明園毀於戰亂和野蠻，是歷史的傷痕；而巴黎聖母院此次火災事故是和平時期由消防安全造成的遺憾」。文章認為，兩者唯一的相同之處，「恐怕只因為它們都是世界人類文明的重要組成部分，是人類文明史上的奇跡，它們的消失同樣是全人類的損失」。

巴黎聖母院頂部尖塔不敵大火完全倒塌。（法新社）

文章表示，以「因果報應」說事的人「其實不過是狹隘的民族主義在作怪」。不論是圓明園或巴黎聖母院，「文明並非一朝一夕就能形成的，它們都凝聚着藝術工匠們的智慧結晶」。巴黎聖母院陷於火海，「不僅僅是巴黎人民、法國人民的損失，更是全世界人類的損失。從今往後，巴黎聖母院的倩影將只能永遠留在到過此處人們的腦海與相片中」。

文章在最後強調，「文明需要人們銘記，歷史也需要人們銘記，不能用某些幌子來遮蓋歷史，但也不應該打着歷史的名義發洩自己的情緒。牢記歷史並不等於延續仇恨，而是為了更好前行。愛國沒有錯，但請保持理智。」

（央視）