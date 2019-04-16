台政治人物接連踏足中聯辦　學者憂間接承認一國兩制

高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜先後在訪港期間，進入了俗稱「西環」的中聯辦，並與中聯聯主任王志民會面。 台灣學者王智盛擔心，當到訪中聯辦成為台灣政府人物訪港的必要行程，會產生示範效應，間接承認了一國兩制。

韓國瑜和宋楚瑜在3,4月先後訪港，並到中聯辦與王志民會面。(資料圖片)

繼高雄市長韓國瑜3月進入香港、澳門中聯辦後，親民黨主席宋楚瑜一行15日訪問香港，昨天（15日）傍晚也進入香港中聯辦大樓，會晤香港中聯辦主任王志民。王志民在會見宋楚瑜時更指「處理有關涉台事務是香港中聯辦五項職能之一，歡迎台灣朋友到訪中聯辦，並熱忱為廣大台胞服務」。

兩岸政策協會秘書長王智盛向中央社表示，從這兩次行程可以看出，北京當局正在塑造「進入中聯辦是台灣政治人物訪港的必要行程，如果沒有，就代表你（台灣政治人物）的層級不夠」。

王智盛認為，雖然韓國瑜、宋楚瑜與王志民見個面不至於「賣台」，但產生的示範效應卻是，台灣政治人物在中共總書記習近平提出「習五條」之後，必須透過訪問港澳中聯辦「打擦邊球」，間接承認支持「一國兩制」。

中聯辦被指由幕後走到幕前，藉以連結台灣與香港的關係。(資料圖片)

指台有必要檢討市長訪港澳的審查機制

王智盛又提到，中聯辦過去會隱身幕後，向香港特區政府對台交流下達指導，如今現身幕前，代表在「習五條」推出後，刻意凸顯「一國兩制」對香港的效果，藉此連結台港關係，提升中聯辦在台港關係上的主導地位。

對於台灣政府擬修訂《香港澳門關係條例》，台灣直轄市長赴港、澳時，建立像《兩岸人民關係條例》中的審查機制，王智盛則認為是有必要的，但不能只被動單一事件，而是應全盤檢討。

（中央社）