【觀察】韓國瑜「失言」講真話　大陸為何冷處理？

「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己。」韓國瑜訪問美國時講出了「大實話」，大陸對此反應不算太大，充其量就只是央廣旗下「你好台灣網」刊登署名評論，警告韓國瑜切勿「吃裏扒外窩裏反」，其他官媒如新華社、《人民日報》和《環球時報》都未有就「失言事件」大加鞭撻。 對比過去幾年兩岸唇槍舌劍，大陸是次傾向「冷處理」韓國瑜「失言」，這裡反映的不是反應上的前後不一，而是策略上的長短眼光不同。

韓國瑜在前往波士頓的飛機上練習英文演講稿。（TVBS）

中美共管台海是不爭事實

韓國瑜是一個政治人物，打的是民主選戰，他要尋求最大量的中間選民才能夠勝選，即使大陸亦在近年調整行動，避免在重要選舉前有動作，以免在島內招來反彈，令台獨勢力從中漁利。

另一方面，儘管華府對台的安全承諾薄弱而模糊，但中美共管台海是不爭事實，連北京都不得不將台海統一放置於更大的棋盤上，小心衡量選項，何況是台灣的政壇人物？

綜觀韓國瑜的訪美行程，他不只講了20字真言，同時也重提承認九二共識，滿足台灣選民對「維持現狀」的訴求，亦再次展示他討人好感的直言風格。對大陸來說，韓國瑜「失言」是島內政治生態使然，是無足深怪的小事。

挑明台灣政治人物的外交定位

實則韓國瑜的「失言」不是新奇言論，只是挑明了台灣政治人物的外交定位。同屬國民黨的馬英九便提出「親美友日和中」，並在總統任內執行「安全靠美國，經濟靠中國」的外交方針，當時亦獲得大陸默許，可見韓國瑜不過是承傳行之有效的政策。

台灣政壇的八卦風聲無日無之，大陸的短期戰術就是確立穩定框架，政策反應必然要有彈性，大局是確保話語上「九二共識」一直是台灣統獨論爭的主旋律，而實際上台獨力量一直處於邊緣狀態，藍綠陣營都只可用不同表述方式，抱住「維持現狀」四字。由此可見，結合其言行和往績，韓國瑜顯然是符合大陸框架的人物。

韓國瑜在前往洛杉磯的飛機上練習英文演講稿。（東森新聞）

推動自然而有機的統一進程

以和平統一為目標，大陸需要以長期戰略眼光，推動自然而有機的統一進程，其間進展不在於韓國瑜一兩句說話，也不在於台灣政黨五時花六時變的政見。

過程的「自然」代表兩岸的軍事和經濟實力不斷擴大，大陸在台海實力甚至已逐漸壓過美國，長此下去總會有圖窮匕現的一刻；過程的「有機」是大陸會跟隨這自然趨勢，主動在政治上擬定「一國兩制台灣方案」，經濟上推出「惠台31條」，軍事上派戰機繞台和突破海峽中線，持續催化加強統一氛圍。

換個角度看，韓國瑜的20字真言正是大陸要打破的現狀，中共會期許未來不只佔有市場，在軟硬實力方面也有壓倒性優勢，美國「顧及成本」也難成為台灣堅實的國防靠山，最終台灣就很可能自行加入統一進程。