官媒照片曝最新神秘航空引擎　分析指可用於多款國產戰機

近日，由成都市政府主管的微信公眾號披露了中國航空引擎研發的最新進展。分析指涉及的最新型引擎或為渦扇-13E，這款新引擎有望用於多種國產戰機，一舉解決「梟龍」戰機引擎國產化、殲-31和「利劍」無人機的動力問題。

官媒發布了一張研發團隊的合照，背景是一台航空引擎。由於可能涉密，這台引擎還被打格。（「成都發布」微信公眾號）

「成都發布」微信公眾號於15日（周一）發布「四川青年五四獎章」擬表彰名單，其中包括中國航空發動機集團（中國航發）旗下渦輪院渦扇發動機研製團隊。入選評語寫道，團隊研製的軍用引擎是與外國先進戰鬥機制衡、維護國家主權、保衛國家安全的武器裝備，代表中國航空引擎的最高水平，已列入中國「航空發動機與燃氣輪機」重大專項。

評語還寫有，這款引擎僅耗時一年時間就完成設計，僅用半年時間就完成首台引擎試驗驗證，引擎製造周期縮短2/3。「成都發布」還發布一張上述團隊的合照，背景則是一台航空引擎。由於可能涉密，這台引擎還被打格。

關注中國航空引擎的觀察家多認為，從隱約披露的細節看，這台引擎噴口鋸齒與公開的渦扇-10A/B，以及矢量版的渦扇-10B TVC噴口鋸齒不一樣。從評語看來，這台引擎亦不像是中國正在為殲-20隱形戰機開發的渦扇-15大推力發動機。

神秘引擎的噴口與渦扇-10不同。（《多維新聞》）

中國空軍裝備的殲-11B戰機，尾部裝配的是渦扇-10引擎。（視覺中國）

新引擎有望用於多種戰機

分析指，從一旁的研發人員的身高推測，這台引擎很可能是一型中等推力的航空引擎。就具體型號而言，外界多指向渦扇-13E。資料顯示，渦扇-13仿製自俄羅斯的RD-93引擎，後者是中國為「梟龍」戰機引進的一款中等推力引擎。經過數年的仿製，渦扇-13於2010年裝備「梟龍」首飛。

其後中國航發渦輪院聯合其他機構對渦扇-13進行改進，這就是所謂的渦扇-13E項目。渦扇-13E據稱於2016年裝備殲-31（FC-31）進行首飛。有報道稱，渦扇-13E的定型和量產，一舉解決「梟龍」引擎國產化、殲-31和「利劍」無人機的動力問題。

中國與巴基斯坦聯合研製的梟龍戰機。（網絡圖片）

（《多維新聞》）