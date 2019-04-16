【觀察】2020參選郭台銘為何猶豫不決　或怕被視作「台灣特朗普」

鴻海董事長郭台銘日前公開表示有意競逐2020台灣總統寶座，但至今仍未有明確答案，他今天表示「希望明天或等一會兒再談」。 《多維新聞》分析指出，郭台銘是否真的參選，恐怕仍需要等待一段時間才能知曉，箇中原因就是其聲望「不似預期」，且容易被外界視作「台灣特朗普」。

郭台銘的Fb粉絲專頁約有17萬人讚好。（網頁截圖）

報道舉例，今年2月始正式啟用的郭台銘Facebook粉絲專頁，至今累積約17萬人讚好，相比爭取連任的總統蔡英文，或已登記民進黨黨內初選的前行政院長賴清德的230萬人及71萬人，「顯然還有努力的成長空間」；乃至尚未表態的台北市長柯文哲或高雄市長韓國瑜，二人的粉絲專頁亦擁有211萬人及74萬人讚好，「都是足供參考的指標」。

報道又認為，與總統大選同期舉行的立法委員選舉是有「母雞帶小雞」的關係，郭台銘若沒有政黨支援下參選，極有可能重演柯文哲去年在「九合一」選擇中被藍綠陣營夾攻的局面。但有一點可以留意，郭台銘盛傳與前立法院長王金平拍檔參選，且國民黨早前已證實郭台銘是黨齡達50年的資深黨員，參選總統前亦會參加黨內初選。

另一方面，郭台銘向來被外界認為與大陸政商關係良好，但同時又與美國總統特朗普有交情，其參選的話，如何取得美台關係和兩岸關係的平衡將會是重要一環，處理得宜更有可能會成為其主要競選優勢。

如何取得美台關係和兩岸關係的平衡將會是重要一環，郭台銘處理得宜更有可能會成為其主要競選優勢。（資料圖片）

報道在最後直言，郭台銘有意參選已為台灣政壇投下「震撼彈」，其作為成功商業人士，將會在正渴望「經濟牌」的台灣社會中獲得助益。事實上，自郭台銘宣布會考慮參選後，鴻海的股票在周二（16日）應聲大漲，聯同台積電帶領台股挑戰1.1萬點大關，「或許可以間接看出郭台銘在台灣社會的影響力」。

（多維新聞）