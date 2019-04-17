【巴黎聖母院大火】環時：中國有道義要求法國追責涉事官員

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，引起全球關注，多人表達痛心和婉惜。 中方官媒《環球時報》就事件評論指，大火反映了巴黎相關部門管理上的不善，應當有官員因聖母院被燒而被追責；而聖母院作為人類文化遺產，法國有義務保護它，中國亦有道義要求法國追責涉事官員。

巴黎聖母院大火，令這座達 700 多年歷史的大教堂嚴重損毀。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

文章以〈聖母院大火後唏噓和爭議中的思考〉為題，稱巴黎聖母院大火受到前所未有的關注，可見其價值已經遠遠不止法國人分享，也反映出法國和歐洲文化在世界上的影響力，「我們想藉這個機會提醒法國和歐洲人，他們或許應當更加自信些，他們有相當的資本參與當前和今後的世界競爭，而且完全有可能繼續扮演強者的角色。」

文章續指，巴黎聖母院這場大火是不應該發生的，反映巴黎相關部門管理上的不善，如果火災正如傳媒猜測由電線短路引起，更是難以原諒的。鑑於巴黎聖母院是人類文化遺產，法國有義務保護好它。法國應當有官員因聖母院被燒而被追責，而中國也有道義提出這一要求。

聖母院大火後，中國有輿論重提1860年英法聯軍火燒圓明園。（網頁截圖）

重提圓明園只是「非主流」聲音

對於中國有輿論重提1860年英法聯軍火燒圓明園，甚至直指是「天道輪迴」，《環時》對此評論稱，這只是「非主流」的聲音，主流輿論則對這種聲音表示不贊同。這番爭論部分折射出中西之間現實的情感糾結，顯示中西都沒有真正走出那一段歷史，部分中國人的心理上還有那段歷史留下的劃痕，而一些西方人繼續用「舊時代的尺子」度量今天的中國是否「正確」。

文章稱，有過一段時間，在西方某個國家遭難時，中國輿論場上會伴隨出現壓倒性的同情聲。但後來西方輿論在中國發生嚴重暴恐襲擊時偏袒恐怖分子，刺激中國輿論場，在西方出天災人禍時反對表達同情的激進聲音開始出現。西方人如果斷言這反映中國社會的「民族主義」，卻是很淺薄的反應，因為中國社會很大也很多元，出現一些非主流的情緒釋放在所難免。

文章結尾道，巴黎聖母院大火瞬間成為全球關注焦點，反映全球化已經達到的極高程度，但又夾帶著很多遺憾。人類的情感融合是大趨勢，中國和西方社會在同一條河流中行船，「越來越多的共同挑戰會不斷推動我們成為一個利益和情感的共同體。」