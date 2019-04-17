【平治新車漏油】央視談事件：維權靠「鬧」非法治　根源仍須深挖

平治西安女車主維權事件出現新進展，當事人王女士（化名）與平治4S店西安利之星周二（16日）晚達成換車補償等和解協議，涉事車輛有關品質問題也已進入鑒定程序。 惟不少關注此事的網民認為，若未能從制度上解決問題，侵害消費者權益的事件往後仍有機會發生。而針對汽車廠商在內地的授權專營店（4S店）出現不規範操作和違規行為，官媒央視新聞17日發表評論文章指，維權靠「鬧」不是一個法治社會應有的現象，但此次事件應該成為一個契機，推動整個行業進行實質性變革。

據此前報道，王女士近日新買價值66萬元人民幣的平治車作為自己30歲生日禮物，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。為了維權，王女士將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。王女士其後還控訴，自己在不知情的情況下，被涉事門市收取1.5萬元「金融服務費」。

當事人王女士與平治4S店西安利之星16日晚達成換車補償等和解協議。（澎湃新聞）

央視：個案解決後根源還須深挖

雖然涉事雙方目前已經正式和解，但央視新聞評論認為，本次事件不能就以個案的解決而結束，必須通過這一事件推動整個行業進行實質性變革。評論又質疑4S店這種汽車銷售模式，認為4S店面對供應商和廠商，往往在價格上缺乏話語權，就只能在消費者身上尋找利潤空間；同時缺乏有效競爭，因此令收費不透明、漫天要價等侵害消費者權益的現象頻頻發生。

評論稱，除了汽車消費領域以外，內地其它消費領域也存在有欺客、宰客的問題。而清理這些問題，本身就是在清理中國經濟高品質增長的路障。若消費者的權益得到很好的維護，甚至消費者在法律範圍內表現得有些挑剔，將有利於促進企業提高產品品質和服務水準。

評論又強調，維權靠「鬧」不是一個法治社會應有的現象，也不是一個消費型經濟體該出現的現象。但平治女車主維權事件應該成為一個契機，真正推動中國消費市場向著法治化、公平化的軌道更進一步。

中國國消費者協會17日在北京舉辦「推動解決汽車消費維權難座談會」。（澎湃新聞）

中消協：汽車金融服務費應明碼標價

針對車主所反映的金融服務費問題，當地稅務局調查取證後在16日回應稱，維權事主王女士支付的金融服務費實際支付給了第三方公司，實為「墊資擔保」費用。

另一方面，中國消費者協會17日也在北京舉辦針對汽車消費領域的座談會。結合此次維權事件及汽車消費領域投訴問題，中消協提出，汽車產品合格交付，是經營者的應盡義務。一些經營者向消費者交付不合格車輛，卻以汽車三包規定為由拒絕承擔退貨責任或相應賠償責任，有違法律規定。

中消協還指出，汽車銷售金融服務等應明碼標價，杜絕強制交易等違法行為。但當前汽車銷售服務中，存在強制消費者購買保險、繳納續保押金或續保保證金等問題，有些經銷商代辦業務在未告知消費者的情況下多收上牌費、金融服務費，還不開具發票，引發消費者強烈不滿。對於這些違法行為，應當依法嚴厲懲處。

（綜合報道）