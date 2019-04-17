美國批准對台軍售　台專家：只是合約延續　難影響兩岸關係

美國國防部周一（15日）表示，國務院批准一項估計價值5億美元對台灣軍事銷售的方案，繼續向目前位於亞利桑那州（Arizona）盧克空軍基地（Luke Air Force Base）的F-16戰機，提供機師培訓計劃與後勤維修支援。美方強調，軍售符合美國法律和政策，有助提高台灣安全和防禦能力，但不會改變區域基本軍事平衡。但有分析認為此舉勢必觸怒北京。 台灣軍事專家李正修則認為，美方在《台灣關係法》40周年宣布有關軍事措施，反映對台灣國防安全的重視及支持，但有關計劃對兩岸關係影響不大。

台灣總統蔡英文16日下午接見「美國在台協會」主席莫健（James Moriarty）。（台灣總統府）

台軍事專家：民進黨把軍售變成政治操作

台灣國家政策研究基金會副研究員、軍事專家李正修周二（16日）對此評論稱，美方在《台灣關係法》40週年宣布有關軍事計劃，反映對台灣國防安全的重視及支持。但他指出，雙方只是延長一個軍方培訓合同，讓台灣的F-16戰機飛行員在美國空軍基地接受培訓，這是行之有年的計劃，對兩岸關係不會有太大影響。「只是說民進黨會把這樣的事情作政治上的操作，讓台灣人民說，好像美國又給我們新的軍售甚麼的。」

而香港智明研究所研究總監許楨認為，美國對台軍售，不會拉近大陸與台灣的戰力差距，相信大陸會將重點放在兩岸關係或中美關係上，不會引起北京很大的反對動作。但他指，因為蔡英文政府與北京的互信關係下跌，兩岸關係會持續在低谷徘徊，但未必會急劇惡化。

台灣國防部15日表示，解放軍空警-500、轟-6K、運-8、蘇-30及殲-11等軍機在在台灣東部空域巡航。（資料圖片）

解放軍軍機近日再現身台灣外海

就在美國放出對台軍售消息後，多架解放軍軍機15日在台灣東部空域巡航，台灣派軍機升空攔截。台灣總統蔡英文指，大陸的舉動挑戰台海與區域穩定。

國台辦發言人馬曉光16日回應指，解放軍近期的訓練演練，是年度計劃內的正常安排，目的是維護國家主權與領土完整、台海和平穩定，以及兩岸同胞的共同利益，認為民進黨是誣衊、欺騙誤導台灣民眾，破壞台海和兩岸穩定。

陸委會當天則回應稱，陸方聲稱繞島巡航是合法權利，是「大言不慚」和「令人不齒」。陸委會表示，「委屈無法求全」，台灣朝野已認清大陸一心併吞台灣的本質，絕不會向大陸武力屈服、更不會理會其荒謬的政治主張，要求北京立即停止惡意挑釁。

（自由亞洲電台）