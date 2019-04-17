【一鑊熟】四川遂寧環保局32名幹部集體受賄　6人遭起訴

遂寧市紀委審查發現，遂寧市環保局有拉幫結派，利用職權受賄的情況，環保局及旗下機構32名幹部被查處。 遂寧市紀委形容整個環保局「領導不像領導，幹部不像幹部」、「不講政治不守規矩」。

遂寧市紀委2017年底對遂寧市環保局啟動調查工作。（網上圖片）

2017年12月，遂寧市紀委對遂寧市環保局，啟動審查調查工作。結果，遂寧市環保局及屬下兩個機構遂寧市環科所、遂寧市環境監測中心站的10名幹部被查處，其中，縣級幹部6人、科級及以下幹部4人。其中包括副局長沈劍飛、總工程師付小斌、市環境監測站站長張凱、監測站原辦公室主任王潔等，涉案的人數多達32人。同時，全市環保系統另有50名幹部主動交代並上繳違紀所得，分別受到了相應黨紀政務處分。全市共收繳違紀違法資金650萬餘元。

市紀委批評環保局利用職權大搞權錢交易。一是在環評批復、驗收中，大肆收受企業賄賂，收取環評中介機構的好處，眾多企業敢怒而不敢言，被逼送錢。二是在專項資金分配中，利用權力為企業謀利，隨意分配資金，收受企業賄賂。三是在執法監督檢查中利用職權，私定收費標準，收受企業好處後忽略職責。四是在設備採購中內外勾結，圍標串標，大肆受賄。五是利用職權，插手企業工程建設，打招呼為朋友拿工程，從中收受賄賂。

遂寧環保局幾乎整個局的幹部職員都涉及貪腐問題。（網上圖片）

部份幹部受查期間企圖合謀偽造證供

遂寧市紀委調查指，遂寧市環保局不講政治不守規矩，紀法意識極其淡薄，拉幫結派、相互拆台、膽大妄為，利用職權大肆受賄，整個局「領導不像領導，幹部不像幹部」。又指沈劍飛、張凱等人長期在遂寧市環保局工作，山頭主義意識嚴重，選擇性履行職責，「有油水撈的搶着幹，無油水的靠邊站」。另外，在調查期闁，部份人員企圖打聽案情、串供、偽造證據。

沈劍飛被形容是「私欲膨脹的貪腐分子」。（網上圖片） 其中沈劍飛被指在環保局工作七年期間，「從一個業務精進的技術領導蛻變成為一個私欲膨脹的貪腐分子」，更涉嫌在被調查期間，他與企業法人串供，並作虛假陳述；同時向市環科所原所長黃浩打聽案情，好應對調查。

張凱涉嫌設立金庫，供自己和相關人員來揮霍。（網上圖片） 至於市環境監測中心站站長張凱被指在2009年起，打造了一個獨立於市環保局監管下的「小山頭」。他安排辦公室主任虛開發票，套取單位資金85萬餘元，設立小金庫，供自己和相關人員來揮霍。在被調查期間，又多次與市監測站副站長唐紅軍、辦公室主任王潔等人串供、偽造證據。

環保局退休局長被嚴重警告

結果沈劍飛和張凱，以及總工程師付小斌、監測站原辦公室主任王潔被開除黨籍及公職，移送審查起訴。環科所原科長黃浩被開除黨籍、信息中心原幹部被開除公職，兩人同樣移送審查起訴。其餘的涉案人事都遭到處分或警告，值得一提的是環保局原局長、已經退休的梁仲勛亦受到黨內嚴重警告。

（封面新聞）