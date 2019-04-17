習近平考察重慶召開扶貧工作會議　陳全國等多省大員現身

4月16日，中共總書記習近平在重慶舉行解決「兩不愁三保障」突出問題座談會，是習近平在考察重慶後舉行的重要扶貧工作會議。

習近平於重慶召開座談會談扶貧。(新華社)

官方披露的會議現場照片顯示，除習近平外，副總理劉鶴、胡春華，中共辦公廳主任丁薛祥，國家發展和改革委員會主任何立峰等出席。由於事關扶貧工作，中西部一些貧困省區市的領導人均參會。其中出現在主席台的有重慶市委書記陳敏爾、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國。台下則出現有雲南黨委書記陳豪、廣西壯族自治區黨委書記鹿心社、吉林省委書記巴音朝魯等。

在會議主席台上，丁薛祥、陳全國、胡春華，劉鶴、陳敏爾、何立峰6人分坐於習近平左右兩側。值得注意的是，陳全國的座次比胡春華更靠近習近平。觀察人士指，這種座次排序並沒有甚麼特殊的安排或者能夠傳遞出特殊的信號，僅是按照中共政治局委員的排名位次來定。

在25名的中共政治局委員中，除習近平外，排名為丁薛祥、劉鶴、陳全國、陳敏爾、胡春華。

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「兩不愁」即不愁吃、不愁穿；「三保障」即義務教育、基本醫療、住房安全有保障。

中共十九大提出了2020年農村貧困人口全部脫貧的目標。如今，離這個時間點越來越近。資料顯示中國實施精準扶貧6年，貧困人口減少逾8300萬，「脫貧攻堅」取得顯著的成就，今年要努力再減少1000萬以上貧困人口。