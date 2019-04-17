【2020大選．觀察】郭台銘宣布參選獲力撐　料韓國瑜專心高雄市政

鴻海董事長郭台銘周三（17日）接受國民黨主席吳敦義親自頒授榮譽狀後，隨即在演講中表明願意參加2020年台灣總統選舉的黨內初選。 連同郭台銘在內，國民黨內已確定有5人會參加初選，另外4人分別為前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、國民黨副主席周錫瑋及台大政治系教授張亞中。 至於此前一直被外界甚至國民黨內部都看高一線的高雄市長韓國瑜，分析認為，郭、韓應早已有默契，前者參加初選，後者就不會被徵召，專心留在高雄拼經濟。

郭台銘在國民黨中央黨部領取榮譽狀，正式宣布將投入國民黨黨內初選。（聯合新聞網）

回想韓國瑜至今參選與否的回應，可發現其一直只是以模稜兩可的說辭作應對，明顯是要等待最合適的時機。如今看來，相信就是要等待最合適的人出現，這個人，自然就是郭台銘。早在韓國瑜出訪港澳深廈，在被問到藍營積極勸說參選之時，他就以歇後語「老鼠拖拖鞋，大的在後頭」作回應。

韓國瑜及後解釋所謂「老鼠拖拖鞋，大的在後面」，稱只是因為有很多想法要留待回到臺灣後再闡述及表達，別無他意。但外界當時已認為，韓國瑜是在暗示除了他之外，國民黨還有更好的人選，且並非是已早早宣布要參選的王金平、朱立倫等人。

及至郭台銘表明或考慮參選，韓國瑜除了稱「這是非常開心的一件事」外，更衝口而出表示「天塌下來一個人頂很累的，有兩個人頂，感覺舒服多了。」由此可見，韓國瑜顯然早已確定郭台銘會參選，他不必再獨力承擔藍營殷切的期待，甚至可藉此機會成就他人兼「甩難」，返回高雄專心推動得來不易的訂單。

韓國瑜早前訪問香港，拜會信和集團主席時，郭台銘亦特意從深圳趕來見面。（資料圖片）

有一點需要留意，國民黨早前已表明一定會提名「最強的參選人」。韓國瑜挾「韓流」之威，民望一時間如日中天，當然會被國民黨甚至整個藍營視為是打贏選戰的最佳人選。但當時就有知情人士透露，韓國瑜希望要參選就要被「全套徵召」，繞過初選直接代表國民黨參選總統。然而，要勸退王金平、朱立倫等人卻時間上已是「怎麼有可能」，除非二人在啟動初選後不登記，或整個初選提名延後。另一個方法就是繼續初選程序，待結果出爐後再徵召韓國瑜，但將無可避免重演上屆的「換柱」風波，國民黨隨時得不償失。

對於郭台銘、韓國瑜之間的競爭，國民黨台南市黨部主委謝龍介在一個政論節目中透露，實際上數周前就已收到消息，二人應早有默契，加上前者表明要初選不要徵召，換言之韓國瑜將會名正言順退出。謝龍介更形容郭台銘是國民黨「半路撿到寶」，蔡英文近來都是主打「美國牌」，但以郭台銘與美國方面的關係，蔡英文恐怕是「白做」。

韓國瑜即將在18日返回台灣。（聯合新聞網）

正在美國訪美的韓國瑜周四（17日）返回台灣，最早提出郭台銘有可能參選的文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸認為，屆時韓國瑜或會採取以上三種方式回應。一是韓國瑜會向「韓粉」表達謝意的同時，表明會盡最大努力給予支持，讓對方能吸收自己支持者，增加優勢。韓國瑜此舉不但能順水推舟賣給郭台銘一個人情，同時又不會愧對高雄市民的承諾。

另一種可能就是韓國瑜不甘落後於人，積極表態會參選，希望台灣民眾及國民黨能扮演公平、公正、公開的裁判。但杜紫宸認為，韓國瑜恐怕仍會採取第三種可能，同時亦是最不智的方式應對，就是繼續維持曖昧模糊的態度。

另一方面，同樣被視為大熱門的無黨籍台北市長柯文哲，他在被問到郭台銘考慮參選時，直言兩岸關係比起經營企業複雜，涉及到面子、意識形態等。但柯文哲同時提到，企業家做事實際，而郭台銘的強勢作風未必會令兩岸關係更差，因為企業的特色就是靈活，目的為賺錢，「所以為了賺錢，他一定會轉來轉去。」