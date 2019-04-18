中國新聞出版研究院：去年內地未成年人平均閱讀近9本書　

中國新聞出版研究院近日公布的第十六次全國國民閱讀調查數據顯示，2018年內地17歲或以下未成年人圖書閱讀率為80.4%，低於2017年的84.8%。 對未成年人圖書閱讀量的分析發現，2018年內地17歲或以下未成年人的人均圖書閱讀量為8.91本，高於2017年的8.81本。

調查數據顯示，2018年內地17歲或以下未成年人圖書閱讀率為80.4%，低於2017年的84.8%。（資料圖片）

在不同年齡段方面，調查數據顯示，2018年8歲或以下兒童圖書閱讀率為68%，低於2017年的75.8%；9-13歲兒童的圖書閱讀率為96.3%，較2017年提高了3.1個百分點；14-17歲青少年的圖書閱讀率為86.4%，低於2017年的90.4%。

中國新聞出版研究院院長魏玉山表示，國外也非常重視對學齡前兒童閱讀習慣的養成。中國新聞出版研究院倡導家長和孩子一起讀書，不要在兒童鬧騰時就讓兒童使用手機等電子設備，這樣兒童很有可能會利用電子設備玩遊戲，而不是去閱讀。

該調查對親子早期閱讀行為的分析發現，在8歲或以下的兒童中，家長平時有陪孩子讀書習慣的家庭佔68.7%。在這些家庭中，家長平均每天花22分鐘陪孩子讀書。

（《中國青年報》）