【觀察】蔡英文選情險峻　民進黨陷入「轉型危機」

首富郭台銘宣布參選，高雄市長韓國瑜人氣高企，台灣2020總統大選前哨戰氣氛熾熱。民進黨這一邊也不相伯仲，還未到藍綠正式對決，蔡英文竟已在黨內初選面臨嚴峻挑戰。 本來民進黨內外都以為，現任總統有當然優勢，不需要在初選機制設計刻意「扶一把」，不料到了3月28日登記那天，前行政院長賴清德會以「基層焦慮」為由打突襲，一舉撕開團結一致對外的幻象之餘，還將蔡英文的「底牌」暴露人前，揭穿她作為在任最高領導，居然連動員黨內支持者的「政治資本」都缺少。

蔡英文14日表 示，賴清德要證明他是可以被支持與信賴，政治人物的誠信和承諾很重要。（中央社）

民進黨初選亂象頻生

蔡英文—邊說「我不怯戰」，一邊傳出她直言無法和自己的閣揆辯論，結果是民進黨推遲初選程序。這一幕「出閘脫腳」引發黨內外諸多講法，有「英派」就為蔡英文辯護，認為她身為總統主持外交，優勢在於兩岸議題，但這領域在初選一般撈票效力有限，在大選對著藍營卻是另一回事，所以黨內初選不足以反映蔡英文的競選實力。

更有人以為「蔡英文的救星是柯文哲」，情景一是柯文哲一出便三分天下，搶藍營的票多於搶綠營的票，於是民進黨有希望漁人得利，重演2000年總統大選「奇蹟」。情景二是「綠白合作」，亦即繼2014年台北市長選舉後，柯文哲再次與民進黨聯手，抵制國民黨。儘管可能性滿天飛，然而沒有一個「充滿想像」的講法落到實處，最能夠反映的就只是綠營「內戰」的難堪局面。

蔡英文兩岸政策「此路不通」

內部政爭成每日常態，流言蜚語無日無之，在紛紛亂象下，民進黨陷於更為根本的難關：面對轉型危機，癥結在於兩岸關係，可是全黨缺乏方向感，致使四分五裂。

蔡英文甫上任即主張「維持現狀」，但未有按大陸要求，公開承認「九二共識」和「兩岸同屬一中」，其後兩岸關係陷入「冷和平」，台灣接連損失邦交國，亦在國際外交場合屢遇挫折，除了抗議外幾無還手之力。

與此同時，蔡英文利用中美對抗升溫之機，搏得華府在官員交流方面，給予些許甜頭，但就招來大陸強力反制。軍事上，大陸派出航出母艦和戰機數度繞台，已經有「常態化」趨勢；政治上，大陸提出「一國兩制台灣方案」，表明會自行推動統一時間表，不會受台灣任何陣營所左右。除了有限度對台軍售外，這時候美國又提供甚麼支援呢？先不要說安全承諾，單是在「過境外交」一項，蔡英文亦未受厚待，甚至未有如前兩任總統般過境紐約。

賴清德表示，他希望如果他贏得初選，蔡英文也會表達對他的支持，這樣團結合作就能打贏明年的總統大選。（資料圖片/中央社）

成也「抗中」、敗也「抗中」

兩岸對抗是得還是失呢？台灣民意給了明確答案，不單蔡英文政府民調低落，連帶重新執政僅3年的民進黨也選情告急。蔡英文的兩岸政策已經被證實「此路不通」，此時若果換上「務實的台獨工作者」賴清德，民進黨又真的能夠置諸死地而後生嗎？

不管統獨立場如何，「市場靠中國」是不爭事實，因此在這前提下，無論輿情如何波動都好，終歸會回歸現實。當初民進黨主打「抗中」而奪得政權，到了如今同樣因「抗中」而面臨慘敗，也許是時候解開兩岸政策的「死結」，推動黨內轉型以重整旗鼓了。